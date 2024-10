Bancos, limitantes en el acceso a viviendas

Tras la suspensión del Fondo Solidario de Vivienda (FSV) los requisitos de préstamos hipotecarios han cambiado, afectando la accesibilidad a financiamientos de familias en el interior del país.

La entidad bancaria que maneja la mayor cartera de clientes ha tomado decisiones drásticas como la suspensión de trámites, rechazo de cartas de promesas de pago que ya habían sido aprobadas y recálculos en los años de plazo, provocado la paralización de varios proyectos habitacionales y que familias que estaban a la espera de recibir sus hogares queden a la deriva.

Diosa Cedeño, representante de la Asociación de Promotores del Interior, señaló que desconoce las razones por las que la entidad está tomando estas decisiones, ya que, los compradores no han cambiado sus condiciones laborales y financieras ni han asumido compromisos adicionales.

Denuncia que durante las ferias realizadas a principio de año a los clientes se les prometió darles un plazo de 35 años para sus préstamos, pero ahora se les está recalculando a 30, es decir, 5 años menos de lo acordado y firmado entre ambos actores.

"Esto es bien delicado porque se hizo por documentos escritos y no están respetando las condiciones que ellos mismos promocionaron en sus redes, esto es una publicidad engañosa" afirmó la representante del sector.

Los promotores recalcan que no se oponen al cambio de políticas y condiciones del banco, no obstante, solicitan que sean aplicadas a clientes futuros y no a aquellos que ya cuentan con aprobaciones, pagos legales, separaciones e inclusive descuentos.

Específicamente en la región de Azuero más de 60 trámites de préstamos hipotecarios han sido suspendidos sin que el banco brinde mayores detalles a los clientes y promotoras.



El programa de apoyo del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) venció hace tres meses.



Hasta la fecha más de 3,000 personas han perdido sus empleos y la cifra va en aumento.

Adicional, mantienen paralizado el departamento de trámites, según Cedeño "no te entregan ningún documento para cierre porque están analizando otros temas" bajo la excusa de que venció el programa Fondo Solidario de Vivienda.

Este cambio repentino está afectando a todos los involucrados en la cadena de construcción como contratistas, albañiles, entre otros; hasta la fecha más de 3,000 personas han perdido sus empleos y la cifra va en aumento.

La presentación de resoluciones avaladas por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), es otra de las medidas de “riesgo” del banco, documento que anteriormente no era solicitado y no les corresponde, dado que, el bono no forma parte de los ingresos que debe recibir la entidad.

Dicha institución financiera también pretende emplazar a la banca privada estos préstamos sin haber antes agotado las alternativas para solucionar esta problemática.

"Nosotros le solicitamos que los casos sean evaluados y respetados como estaban inicialmente aprobados con las cartas de promesas de pago", subrayó Cedeño.

Los promotores solicitaron una reunión con altos directivos del banco para aclarar el tema y encontrar soluciones que beneficien a todos los actores, de lo contrario, se verán obligados a elevar la situación a instancias legales.