Bancos ofrecerían flexibilidad financiera más allá de diciembre

Los bancos analizan la posibilidad de extender medidas de alivio financiero a sus clientes más allá del 31 de diciembre cuando vence la moratoria por la pandemia de coronavirus que vive el país y cuyos estragos financieros han sido más fuertes de lo que se proyectaba: cientos de contratos de trabajo suspendidos, despidos y cierres de empresas.

La primera moratoria que dieron los bancos fue automática hasta junio pasado, la segunda fase de la misma requiere que se pongan en contacto con las entidades bancarias y demuestren el grado de afectación por la pandemia.

Jorge Vallarino, vicepresidente de la Asociación Bancaria de Panamá y gerente de Global Bank, señaló en un medio televisivo que si bien la ley de moratoria establece una fecha límite para la misma, los bancos van a tener que seguir apoyando a los clientes y dar medidas de alivio más allá de esta fecha.

Entre las medidas de alivio, Vallarino señaló que podrían incluir reestructuración de préstamos, cambio en el monto de la letra, cambio de plazos, entre otros.

Indicó que los clientes no van a estar en posición de pagar todo lo que no se ha cobrado en estos meses, en enero, y hay que brindarles soluciones a largo plazo.

Vallarino indicó que la situación económica de las personas no se va a solucionar de aquí al 31 de diciembre por lo que hay que ver qué tipo de solución a largo plazo requieren.

El economista Augusto García señaló que en este momento tenemos un sistema bancario sólido, que de acuerdo a informe de la Superintendencia de Bancos, al 14 de julio, la liquidez del sistema era de 60%.'

300

mil panameños podrían quedar sin un empleo al final del año, según expertos. 6.5%

podría decrecer la economía de Panamá este año, según organismos internacionales.

"El sistema está sólido además de que el Gobierno ha establecido una línea de crédito por $500 millones de dólares en caso de alguna afectación en la liquidez de los bancos y se ha establecido una prioridad con el Sistema Bancario y es tiempo que los mismos piensen en sus clientes", dijo García.

Explicó que en el caso de que una persona no pueda pagar un crédito y no llegue a un acuerdo con el banco, a la larga, quedará moroso y el banco tendrá que declararlo vencido. Por lo tanto, eso afecta al cliente y al banco; y es necesario pensar en cómo lograr arreglos ventajosos para ambas partes.

Al 30 de junio pasado, más de $27 mil millones en préstamos, que representan un 50% de la cartera total del sistema bancario, se han acogido a la moratoria.

Estas cifras representan a más de un millón de clientes y corresponde a la primera fase de medidas de alivio financiero, esperan que para los primeros días de agosto poder tener las cifras de cuántos clientes solicitaron la extensión de la moratoria.

El economista Olmedo Estrada indicó que los bancos se deben a sus clientes y en este momento les interesa brindar un buen servicio para no perder clientela.

El experto en temas laborales, René Quevedo destacó que la situación de los bancos es compleja, y podría estar despidiendo a unos 12 mil trabajadores formales, 28% de su fuerza laboral.

"Si los clientes no le pagan a las financieras, éstas no le pagan a los bancos que le prestan los fondos que colocan y si los bancos no cobran se ven limitados en su capacidad para prestar". dijo.

El 1 de julio pasado el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, sancionó la Ley 156 del 30 de junio que dicta medidas económicas y financieras para contrarrestar los efectos del Covid-19 en la República de Panamá y que establece una moratoria sobre los préstamos otorgados por los bancos, cooperativas y financieras, tanto públicas como privadas, hasta el 31 de diciembre de 2020.

Esto incluye personas naturales y jurídicas afectadas económicamente debido a la emergencia nacional con motivo de la pandemia.

De acuerdo con esta ley, las personas afectadas económicamente por las medidas sanitarias aplicadas por el COVID-19, podrán acogerse a los beneficios de moratoria sobre préstamos otorgados por los bancos, cooperativas y financieras hasta el 31 de diciembre de 2020.

Panamá se enfrenta a una pérdida de 250 mil a 300 mil empleos este año, debido a la caída del consumo producto de las restricciones de movilidad y otras medidas sanitarias impuestas para controlar la pandemia.

