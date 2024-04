Canal de Panamá apunta a descarbonizar su actividad

La adaptación al cambio climático, con acciones como descarbonizar su actividad y asegurar el acceso al agua para la población y para el tránsito de barcos, es el reto que afronta el canal de Panamá y está "dentro de una estrategia de sostenibilidad de reciente creación".

Según contó en una entrevista con EFE en Madrid el funcionario del corredor Orlando Acosta tras participar en una conferencia sobre esta infraestructura en la Casa de América de la capital española, uno de los grandes objetivos es "procurar la producción de agua para la operación del canal y para el abastecimiento de la población".

"Los lagos de Gatún y Alajuela abastecen de agua a la mitad de la población del país y el agua en los lagos también procuran la operación del canal de Panamá, entonces hay un conflicto en el uso y en la demanda del agua en el contexto del cambio climático y la variabilidad climática, no es un asunto que no se pueda resolver ni un tema que el canal no haya estado reflexionando", expuso Acosta.

Debido a la fuerte sequía que afecta desde el año pasado a los lagos artificiales que alimentan la vía interoceánica, la única del mundo de agua dulce, hay un menor tránsito de buques por esta vía, que el canal, según informó la semana pasada, espera aumentar en 2025.

Desde el pasado 25 de marzo un total de 27 buques pueden cruzar diariamente la vía acuática, que presta servicio a más de 180 rutas marítimas conectando 170 países y llegando a unos 1.920 puertos de todo el mundo.

Según Acosta, "con asistencia del cuerpo de ingenieros, el canal de Panamá viene analizando un conjunto de alternativas que pueden ayudar a resolver el tema", aunque especificó que algunas son de su competencia, pero "otras no, como la construcción de embalses, que es un tema también delicado".

Todo ello "en un contexto de estrés hídrico" que "seguramente va a seguir ocurriendo" pero que "el Canal viene estudiando e identificando".

"Son un conjunto de alternativas que entre todas ellas, van a paliar o a asistir en este contexto de estrés hídrico" y que hacen que los responsables del canal no tengan "duda" de que se podrán reducir los impactos del cambio climático en esta infraestructura que "da servicios al comercio mundial y al bienestar de la población" panameña.

Y es que, según contó, el canal "es un brazo potente en la economía panameña": "de alguna manera el mayor recurso que tenemos es la posición geográfica y el canal de Panamá es una manera de explotarla".

La gestión de la vía fue traspasada por Estados Unidos a Panamá el 31 de diciembre de 1999 tras casi un siglo después del comienzo de su construcción y desde entonces, matizó Acosta, el país centroamericano demuestra que son "capaces de manejarlo de manera eficiente y eficaz".

"Lo estamos haciendo bien y lo vamos a seguir haciendo bien, (para EEUU) el canal era un instrumento de control geopolítico más que comercial, las condiciones del mundo van cambiando y Panamá lo enfoca más a los servicios del comercio mundial, desde que lo gestionamos viene entregando mayores ingresos al tesoro nacional de manera sostenida", incidió.

