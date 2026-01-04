Cciap: ordenar las finanzas es clave para recuperar la confianza y crecer con estabilidad

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura Panamá (Cciap) señaló que el Informe a la Nación del presidente de la República, José Raúl Mulino, pone sobre la mesa el contexto actual del país y marca una hoja de ruta clara: ordenar la casa, recuperar credibilidad y sentar bases firmes para que el país vuelva a crecer con estabilidad.

Según el gremio, el país venía de un nivel de endeudamiento elevado, de intereses que absorbían recursos que debían destinarse a inversión y de un déficit que limitaba la capacidad del Estado.

En este sentido, indican que reducir ese déficit, mejorar el riesgo país y alcanzar un superávit primario envía una señal clara de responsabilidad.

“Ordenar las finanzas no es solo un ejercicio técnico; es la base para recuperar la confianza, atraer inversión y sostener el crecimiento económico”, destaca.

La Cciap considera que todo este esfuerzo exige algo más: mayor compromiso de todos y cambios que sigan incrementando la confianza en el futuro del país. La confianza se construye con reglas claras, seguridad jurídica y un entorno que incentive a invertir y generar empleo.

Además, respaldan el Proyecto de Ley de Pasantías porque brinda experiencia real a los jóvenes, los acerca al mundo laboral y mejora su empleabilidad.

De igual forma, siguen apoyando a los emprendedores, que son motor de empleo, ingresos y desarrollo local. Facilitar su formalización, capacitación y crecimiento es apostar por un país más productivo.

En cuanto a la educación, el gremio indicó que Panamá necesita modernizar su sistema educativo de manera estructural. Un sistema actualizado, alineado con las demandas del mundo actual, con continuidad en el tiempo y enfocado en el estudiante. Sin una educación moderna, no hay competitividad, no hay empleo de calidad y no hay igualdad de oportunidades. Apostar por esa modernización es invertir directamente en productividad y futuro.

En el tema minero, la Cciap valora que se esté abordando con criterios técnicos, ambientales y legales, sin improvisaciones. Resolver pasivos heredados, reducir riesgos ambientales y asegurar que los recursos que se generen se inviertan en educación, salud, infraestructura y empleo es el camino correcto. La confianza empresarial también se construye cuando los temas complejos se manejan con responsabilidad y transparencia.