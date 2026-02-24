Admiración, respeto y agradecimiento fueron la constante en la presentación del reparto de la obra "Erika Ender: El Musical", un espectáculo original de Benjamín Cohen que lleva a las tablas la vida personal y profesional de la cantautora panameña.

El Teatro Pacific, la casa de la producción, fue el escenario donde se reveló al elenco principal del musical, que está conformado por Carmen Muñoz (la versión joven de Erika Ender), Marisabel Serna (la versión madura de Erika Ender), Sabrina Palma (Erika Ender de nueve años), Julio Barsallo (con su primer personaje antagónico), Any Tovar (la mamá de Erika Ender), Maisa Pérez Condassin (Ilka Ender) y Julieta Tomacelli (una de las mejores amigas de la cantautora).

Reflexionando sobre su personaje, Tovar explicó que para los actores es un reto interpretar personas que ya fallecieron, sin embargo, es aún más difícil cuando están en vida porque se espera cumplir las expectativas con mucho respeto y amor.

Tovar no entró en detalles sobre su actuación como la madre de Ender, Gracinha, aunque adelantó que tendrá su toque de humor.

Muñoz, por su parte, aseguró que es un honor interpretar a Ender porque es "sumamente inspiradora". "(...) A través de tu historia siento que puedo sanar y aprender muchas cosas", dijo.

Serna, que debuta en el teatro, comentó que es un honor representar a la cantautora y de la mano de Cohen está segura que le llevarán al público un bonito show y una bonita historia.

Emocionada y agradecida por la oportunidad, Palma también espera que a Ender y al público le guste el musical.

El resto del elenco lo completan Michelle Alpízar, Jesús Jaen Montenegro, José Berastegui, Aníbal Rey, Jorge Losa, con una actuación especial, otros destacados actores del país y jóvenes talentos de la Generación TalenPro y de academias de danza folklórica de Panamá.

Producción

"Erika Ender: El Musical" es una obra escrita y dirigida por Benjamín Cohen, con la participación de Erika Ender como productora ejecutiva y artística, bajo la producción ejecutiva de Magic Dreams Productions.

La dirección vocal está a cargo de José "Pepe" Casis, la coreografía será desarrollada por Melina Samaniego y Ricardo Moreno, y la participación especial de la coreógrafa Moyra Brunette,

En cuanto a la música, la producción orquestal es responsabilidad de Randy Cuevas (Los Rabanes) y Edmund Archibold, quien mencionó a Panamá América que formar parte de este proyecto es increíble y maravilloso. "(...) Es uno de mis mejores proyectos. Es un punto en mi currículum enorme", confesó.

Estreno

El musical se estrenará en el Teatro Nacional de Panamá, con funciones desde el 16 hasta el 29 de noviembre.