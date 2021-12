Centros comerciales han recuperado 80% de las ventas

Los centros comerciales han recuperado las esperanzas de tener ventas altas como antes de 2019. Luego de 20 meses, la actividad comercial empieza a reactivarse en el país y a la fecha han recuperado el 80% de las ventas, es decir aproximadamente 8,500 millones de dólares en relación al 2019.

Versión impresa

Para el 2019, las ventas comerciales cerraron en 11 mil millones de dólares. Sin embargo, en el 2020 cayeron 60%, lo que equivale a la suma 4 mil millones de dólares.

Nadyi Duque, presidenta de la Asociación Panameña de Centros Comerciales (Apacecom), explicó que están muy optimistas de la recuperación en las ventas ya que vienen de muchos meses difíciles.

Aseguró que el aforo dentro de los centros comerciales se mantiene en un 50%, y no se ha superado los límites de años anteriores.

"Los centros comerciales están llenos, pero aún así no estamos a la capacidad de por ejemplo el 2019. Además, no estamos solicitando tarjeta de vacunación ni código QR porque no lo vemos necesario y más bien lo que estamos haciendo es concientizar a la población de aplicar las medidas de seguridad", señaló.

Agregó que los compromisos financieros de los panameños están siendo enfocado más en los artículos de primera necesidad, razón por la cual el consumo no es el mismo.

El Producto Interno Bruto (PIB) cayó 17.9% en el 2020 y cada panameño (a) perdió $1,805 en el 2020. Esta reducción del PIB per cápita se traduce hoy en $3,763.75 mensuales de menor consumo, equivalente a unos 5 meses de capacidad de compra (sobre la base de un ingreso promedio de $721.90 mensuales a agosto 2019).'

$1,805

perdió el año pasado cada panameño a causa de la crisis sanitaria. $600

millones mensuales se redujo el consumo, particularmente en estratos humildes.

Aunado a eso, el consumo se redujo en $600 millones mensuales ($7.2 mil millones anuales), particularmente en estratos humildes, donde se concentra el grueso de la pérdida de empleo.

VEA TAMBIÉN: Panamá es el cuarto país con mayor crecimiento de transacciones

En el 2019 se reportó la pérdida de 125 mil a 150 mil empleos formales, particularmente en PYMES. El sector comercio, al 30 de septiembre del 2020, ya había perdido más de 73 mil trabajadores, 21% de su fuerza laboral, cifra que probablemente aumentó.

El presidente de la Asociación Nacional de Comerciantes de Panamá (Anadeco), Luis Padrón, coincide con Duque y agregó que están muy optimista que para el 2022 puedan llegar a recuperar las ventas entre un 90% a 95%.

En cuanto a los contratos laborales, Padrón explicó que están en un 70% de los trabajadores están laborando, el resto ha sido desvinculado o se mantiene de contrato suspendido.

"Yo creo que el otro año podemos llegar a la normalidad de la cantidad de personas contratadas. A eso hay que sumarle que la economía va en camino a la estabilidad", manifestó.

Resaltó que en este momento el panameño compra lo que necesita y no en exceso como antes ocurría. Los comercios que operan en Panamá generan 125 mil empleos directos y 36 mil empleos indirectos y de este total el 85% personas tienen sus contratos suspendidos.

Además, el sector comercio en general representa el 17.9% del producto interno bruto (PIB) y los centros comerciales representan el 6%. En cuanto a sus activos, este sector tiene más de 1.8 billones de dólares.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!