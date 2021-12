Compras de fin de año: 7 claves para evitar las tentaciones

La temporada de fin de año no solo trae aromas y sabores deliciosos, unas "libritas" de más, tranques vehiculares e interminables filas para pagar, también representa la época de mayor gasto y deuda en los hogares panameños.

Históricamente para estas fechas, el panameño tiende a planificar remodelaciones a la casa, renovación del closet, compras de juguetes, decoraciones, arbolitos, detalles para familiares y amigos y por supuesto preparar la mejor cena de Navidad y Año Nuevo.

En fin, busca hacer de esta época algo inolvidable que se puede salir de control ocasionando graves problemas financieros si se deja llevar por el impulso y no realiza una planificación y elabora un presupuesto.

Este año, la situación se torna un poco más difícil por las secuelas económicas que dejó la pandemia de la covid-19, la cual nos exige cuidar mucho más el dinero.

Para no caer en esas tentaciones propias de la época, Patricia Villanueva, socia de Elevel Group (www.elevelgroup.com), una compañía de consultoría y de entrenamiento profesional con programas como Mujer Elevate, enfocado en emprendedoras, enumera siete consejos que te ayudarán a no gastar de más durante las fiestas de Fin de Año.

1. Debes establecer un presupuesto:

Para poder controlar los gastos de fin de año, lo primero que se debe hacer es un presupuesto. El mismo debe incluir tanto regalos que se quieren comprar, como ropa para la familia, decoraciones, donaciones, comida, bebida y transporte o alojamiento si se viaja en este mes.

2.Haz una lista de compras (y cúmplela)

Una vez que hayas establecido tu presupuesto para las fiestas, haz una lista de todas las personas para las que deseas comprar regalos: concéntrate en cuánto puedes gastar en cada uno, no en lo que deseas comprar.

Si la lista es demasiado larga para tu presupuesto, revísala nuevamente. Una de las formas más fáciles de recortar su presupuesto es recortando la lista de personas para las que estás comprando.

La forma más eficiente de recortar a personas de la lista es acordando no regalarse o realizando juegos como amiguito secreto o White Elephant que es un juego donde se intercambian regalos. Es muy divertido y puedes aprender a jugarlo buscando en Google.

3. Trata de comprar en línea

Afortunadamente en Panamá ya tenemos la posibilidad de comprar en muchos comercios en línea. Esta opción me gusta porque puedes ver fácilmente cuánto cuesta todo, agregar o quitar del carrito y ajustarte a tu presupuesto.

Así mismo, muchos comercios en línea te regalan un porcentaje de descuento si es la primera vez que compras con ellos. Este año he comprado todo en www.presentperfectshop.com y en el mercadito de Cuanto App que recoge muchos comercios independientes. https://mercadito.cuanto.app/

4. Ten cuidado con las tarjetas de crédito

Las tarjetas de créditos son un arma de doble filo. Debes tener cuidado en usarlas pues psicológicamente se gasta más. Cuando las uso procuro hacer un pago por la misma cantidad que firmé inmediatamente después de hacer la compra. De esa forma obtengo las millas o puntos pero sin caer en deuda.

5. Un regalo bien pensado es mejor que uno costoso

El mejor regalo no es el que costó más sino el que se da pensando en el que recibe. Algunas personas son realmente difíciles de regalar o ya tienen todo. En ese caso, puedes dar un detalle como una fotografía, boletos para alguna obra, clases de algo que le interese o alguna otra experiencia. Así mismo, si tienes algún plato o postre que te quede muy bien, puedes regalarlo ya que este tipo de regalo siempre es bienvenido.

5. Regala cosas que cumplan doble propósito

Debo aceptar que esto lo hago bastante. Los regalos de mis hijas (8 y 9) usualmente son artículos que igualmente debo comprar a lo largo del año. No me malinterpreten, ellas realmente disfrutan recibir ropa, pijamas, mochilas de escuela, cartucheras, colores y marcadores, artículos deportivos, etc. Por supuesto que compro juguetes, pero en mucha menor escala pues sé que no voltean a ver a la mayoría en enero.

6. Ten regalos de emergencia

Procura tener en casa 1- 3 "regalos de emergencia" para esas ocasiones en que se te olvidó regalar, o te invitan a un evento o alguien te regala y quieres corresponderle. Estos regalos son genéricos y de precio moderado pues se consideran como un detalle. Tenerlos a mano evitará que gastes de más por falta de tiempo.

7. Abre una cuenta de ahorro navideño

Desde ya debes ir abriendo tu cuenta de ahorro navideño 2022. Procura que te den los fondos en noviembre para que puedas aprovechar las ofertas que salen y que se ajusten a tu presupuesto.

