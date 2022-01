Conep: Incapacidad por Covid-19 debería ser regulada

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) expresó que las incapacidades de aquellos trabajadores que sean contacto estrecho o que salgan positivos por Covid-19 debe ser normado por las autoridades y no dejarlo al criterio de las empresas y colaboradores.

"Es un planteamiento que estamos haciendo, creemos que eso en alguna medida debería normarse, estimamos que si una autoridad le dice a una persona que no puede realizar sus labores por razón de que se encuentra en cuarentena o a la espera de un estudio o de una prueba por efecto de que ha tenido un contacto estrecho, esa persona entra dentro de los parámetros de la incapacidad porque es la autoridad la que le dice no puedes salir de tu casa a prestar tu servicio, tienes que quedar en cuarentena, pero sí creo que debería normarse para que no quede la solución de esa situación a merced de las partes, si hubiera una normativa sería más sencilla la aplicación", expresó el presidente de Conep.

Por su parte, el asesor legal del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Carlos Ayala manifestó que existe un conflicto en la cuarentena de 5 días, porque no esta regulada, por lo que se trabaja en una certificación con la Autoridad de Innovación Gubernamental, pero también se puede aplicar otras acciones como el teletrabajo o negociar tiempo por tiempo.

Aclaró que los días de incapacidad por aislamiento por Covid-19 es es una enfermedad, está regulada a 18 días anuales, por lo que no se le debe descontar nada a los trabajadores.

"Cuando se trata de enferemedad que produce una incapacidad no hay problema, incluso si estas de vacaciones, se suspenden las vacaciones durante esos días y continúan después, lo cual está totalmente regulado en las normas laborales", aseguró.

Por otro lado, Rubén Castillo indicó que el aumentó de los contagios de la COVID-19 registrado en los últimos días está teniendo afectaciones en las empresas.

"Está afectando el funcionamiento de pequeñas, medianas y microempresas que en muchos casos han tenido que cerrar su actividad por efecto de que no tienen trabajadores disponibles y encima no estamos levantando la data con las organizaciones gremiales que amparan a estos sectores y obviamente es un que nosotros quisiéramos discutir con las autoridades", puntualizó.'

