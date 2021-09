Construcción perdió fuerza en el PIB, solo representa el 9%

La culminación de megaobras ha afectado al sector de la construcción que ha disminuido su fuerza laboral del 2015 al 2020 en un 20.2%; es decir, un recorte de 36 mil 165 plazas de trabajo.

Datos del Centro Nacional de Competitividad, reveló que el sector de la construcción ocupa a 138 mil 729 trabajadores siendo aún el cuarto generador de empleos en el 2020.

El informe también señaló que la participación de la Construcción en la economía nacional cayó durante el mismo periodo (2015-2020) de 15.8% a 9.5% como representación del Producto Interno Bruto (PIB).

El Centro Nacional de Competitividad manifestó que reactivar las inversiones públicas, los proyectos de Asociaciones Público-Privadas, los programas de mantenimiento vial, la Ley de interés preferencial y el Leasing Inmobiliario impulsaría la recuperación económica y por ende la generación de empleo, incremento del consumo, mejora la productividad y disminuye el inventario inmobiliario.

Para el empresario y experto en temas laborales, René Quevedo la caída en los empleos del sector de la construcción estuvo directamente relacionada con la culminación de los trabajos de ampliación del Canal, como fuera advertido en el Informe del Banco Mundial de julio 2012, así como de los proyectos de infraestructura que se cometieron entre el 2004 y 2014, período en el cual el número de trabajadores de la construcción se triplicó, pasando de 90 mil 636 a 196 mil 091 (2014), para luego caer a 172,877 en el 2019 y 138,729 en el 2020. Es decir, que en los últimos 6 años, el sector de la construcción perdió 29% de su fuerza laboral.

De igual manera, hubo un impacto importante en la calidad del empleo. El 30.7% de los empleos de la construcción en el 2004 fueron informales, porcentaje que disminuyó a 25.2% en el 2014, pero luego aumenta a 38.2% en el 2019, tendencia que se agravó como consecuencia de la pandemia y se mantendrá en los próximos años., resaltó el consultor.

Afirmó que tanto la generación como la calidad de empleo en la construcción están estrechamente vinculadas a las inversiones en el sector, tanto públicas como privadas, por lo que la eliminación de las restricciones de movilidad y la creación de un clima propicio para las inversiones en el país determinarán el futuro laboral del sector de la construcción.'

Por su parte, el presidente de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), Jorge Lara señaló que el desempeño de la construcción depende de múltiples factores; y siempre se depende de la oferta y la demanda de los bienes construidos.

"Si hay mucha oferta de bienes construidos y no se venden, no se sigue construyendo y no se generan los empleos necesarios. Pero el año 2020 tuvimos una razón fuera de lo esperado que superó todas las estadísticas", agregó.

En cuanto al tiempo de recuperación de la industria, Lara señaló que estamos viviendo momentos difíciles en la economía.

En la industria se mantienen incentivos para la inversión inmobiliaria y para los posibles compradores que califiquen como el bono solidario de vivienda de $10,000.00 que otorga el MIVIOT a compradores de viviendas de hasta $70,000.00 y la ley de intereses preferenciales que otorga subsidios a los préstamos hipotecarios para compradores de viviendas de hasta $180,000.

La actividad de la construcción muestra signos de recuperación en los primeros siete meses del 2021, luego de un año de permanecer cerrados a causa de la pandemia.

Los permisos de construcción alcanzan los $425 millones 692 mil, pero esta cifra no llega a los niveles del 2019 y 2018 (antes de la pandemia) cuando la actividad para esta fecha sumó un total de $683 millones 471 mil y $795 millones 401 mil, respectivamente, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá (Inec).

