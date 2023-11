Crisis de Panamá afecta comercio y logística de la región

El bloqueo de carreteras desde hace más de una semana en Panamá en rechazo a un contrato minero ha interrumpido el comercio del país con Centroamérica y ha afectado a su sistema logístico, muy vinculado al comercio suramericano, en una temporada clave para el suministro de mercadería de cara a la Navidad y el Año Nuevo, dijeron este miércoles a EFE dirigentes del sector.

Panamá alberga al canal interoceánico, por el que pasa alrededor del 3 % de comercio mundial; a la Zona Libre de Colón, la más grande del continente, y cuenta con un nodo o "hub" logístico relevante en la región, con puertos en las costas del Atlántico y el Pacífico, que sirve a muchos países suramericanos además de a Centroamérica.

Colapsa el principal paso fronterizo hacia Centroamérica

Los bloqueos en el puente Chiriquí, situado a 800 metros de la frontera entre Panamá y Costa Rica, han colapsado el tránsito en Paso Canoas, la aduana más importante entre los dos países y por la que salen mercancías de todo el mundo con destino al resto de Centroamérica.

Más de 1,000 camiones se acumulan en la zona fronteriza, como coinciden fuentes del transporte de carga de Panamá y Costa Rica.

En la frontera con Costa Rica "no hay paso. La aduana panameña comunicó a la de Costa Rica que no dejarán entrar ningún equipo (de transporte de carga) más, porque no hay espacio en donde ponerlo", dijo a EFE el dirigente de la Cámara Nacional de Transporte de Cargas, Roberto Araúz.

Un comunicado de la Autoridad Nacional de Aduanas panameña explicó el martes que "no es posible el ingreso o egreso" de camiones de carga en Paso Canoas "por el bloqueo del Puente Chiriquí", y que en esa área ya no hay espacio físico de espera disponible.

Por Paso Canoas sale hacia Centroamérica mercadería procedente de la Zona Libre de Colón y de los distintos puertos panameños, así como también entran a Panamá productos médicos y manufactura centroamericanos.

Contenedores inmovilizados y la Zona Libre paralizada

El expresidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, Daniel Rojas, aseguró este miércoles a EFE que desde hace "más de 8 días no se pueden movilizar contenedores entre los puertos del Pacífico y del Atlántico" debido a los bloqueos en las dos vías utilizadas para ello.

Y el ferrocarril, "que es el gran transportista de contenedores de trasiego que hacen las conexiones entre el Atlántico y el Pacífico y viceversa, tampoco ha podido operar de manera constante, y estuvo 5 días parado", dijo Rojas.

"Son más de 6 millones de dólares diarios en pérdidas. La Zona Libre está prácticamente parada y en el peor momento del año, porque estamos en las semanas cruciales de entrega de contenedores a los puertos para que lleguen a destino para las fiestas de fin de año", dijo Rojas.

Esta situación impacta a los países centroamericanos, que pueden ver una salida en México como suplidor de la demanda, y también a Suramérica.

"Tenemos conectividad con toda Suramérica. Muchos de los barcos con mercancía hacia Suramérica no pasan el canal" y en Panamá se hace el trasbordo de la misma, utilizando la vía terrestre entre los puertos del Atlántico y el Pacífico, "y eso no se está dando" ahora por la crisis interna.

"Al paso que vamos, lo que vamos es a perder el posicionamiento global que teníamos como el hub logístico de las Américas. Y ese es el tema más grave porque la logística representa el 30 % del producto interno bruto (PIB) de este país. Eso es lo que estamos poniendo en juego".

