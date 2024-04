¿Cuáles son las mejores maneras de realizar una entrevista de preselección?

El mundo laboral es una de las etapas más gratificantes que hay en la vida. Tras una etapa larga de preparación escolar y, en algunas ocasiones, universitaria, llega el momento de desarrollar todo el potencial en una determinada empresa. Si bien es cierto que nunca debemos dejar de prepararnos, la realidad es que cuando nos adentramos al mundo del trabajo es donde mostramos todas nuestras skills. En este mismo punto, encontraremos a más personas candidatas para trabajar, con una preselección de candidatos que en más de una ocasión puede ser complicada. Por ello, en este artículo ofrecemos los tips necesarios para que la entrevista de preselección sea todo un éxito.

Prepararse es el paso principal para que la entrevista sea exitosa

Cuando accedemos al portal de empleo para conocer cuáles son las ofertas disponibles y aquellas que se asemejan a nuestros intereses y estudios, debemos estar preparados antes de inscribirnos. Tenemos que saber que cuando nos enfrentamos a la entrevista o, en situaciones donde se requiera, varias de ellas, los profesionales de recursos humanos pueden hacernos múltiples preguntas. Por esa razón, tenemos que tomar en cuenta ciertos consejos muy útiles.

El primer paso de todos a la hora de mantener la entrevista de trabajo cuando recibimos el correo electrónico con la cita o la llamada telefónica, es la preparación de la misma. Cuanta mayor sea la preparación, mejor será el resultado, por lo que conviene adelantarse a ello antes de que nos puedan llamar. Esto se consigue indagando en la web, las redes sociales, qué demandan en la oferta, cómo podríamos cubrir dichas necesidades, etc.

Una vez nos hayan llamado, es el momento de abordar la entrevista. Conoceremos con antelación cómo llegar hasta la empresa tanto si tenemos carro como si vamos en transporte público. Aproximadamente cuánto tardaríamos en llegar y si hay facilidad para aparcar.

Conoceremos también el nombre, formación y cargo en la empresa de la persona que nos realizará la entrevista. Y no solo ello, sino que indagaremos en la página web a fondo para saber cuál es la trayectoria, competidores, qué venden y sus redes sociales. Obtener la máxima información dará más seguridad y herramientas a la hora de abordar la entrevista. Asimismo, dispondremos de más recursos en caso de que nos pregunten ciertos aspectos.

También refrescaremos memoria acerca de nuestras últimas experiencias laborales, recordando personas de referencia con quienes trabajamos, hitos que conseguimos y el desempeño de las funciones. Es muy recomendable también disponer de varias preguntas que podamos formular a la persona que nos haga la entrevista, ya que dependiendo de su personalidad, es posible que sea una buena idea optar por ello.

¿Cómo comportarnos el día de la entrevista?

Cuidar la vestimenta ese día es muy importante, pero no deberemos pasarnos en exceso. Optaremos por colores neutros, sin excesivos complementos y cuidaremos que el tono de uñas que escojamos no sea muy llamativo. Llegaremos unos minutos antes y saludaremos a la persona que nos hará la entrevista estrechando la mano con firmeza, independientemente de que sea hombre o mujer.

Esperaremos a que nos ofrezca asiento y seremos lo más carismáticos posible. Escucharemos con atención, sonreiremos, asentiremos y transmitiremos concretamente cada respuesta.

No deberemos responder exclusivamente con monosílabos, sino que optaremos por dar una razón de nuestra escueta respuesta. Trataremos de virar la contestación hacia nuestro terreno en caso de que sea negativa. Tampoco mentiremos ni inventaremos funciones que no realizamos en el pasado. No es bueno mentir tampoco con el salario, ya que podrían pedirnos las últimas nóminas y desconfiarán al saber que les hemos tratado de engañar.

En caso de que en la anterior empresa hayamos tenido una experiencia mala, optaremos por evitar comentarlo. En este caso, podríamos dar la imagen de personas conflictivas y hay que tener en cuenta que aún no nos conocen. Tampoco realizaremos preguntas acerca del salario en una primera toma de contacto, ni de las vacaciones. Esperaremos a que sean ellos quienes nos lo comenten y, si no, podremos comentarlo de manera sutil en próximas entrevistas o al finalizar la que mantengamos.

Por otra parte, hay que saber muy bien cómo cerrar la entrevista. En caso de seguir con interés, preguntaremos cuáles son los próximos pasos del proceso de selección en caso de que no se hayan mencionado. En caso de que nos comenten si deseamos el puesto en ese momento y no estamos seguros, seremos corteses y, con tacto, solicitaremos qué día podríamos darles respuesta.

Si notas que no encajas en el puesto y que la persona que te entrevista te descartará, no hay que desanimarse. Es preferible mantener buena actitud y dejar un buen recuerdo por si en el futuro hubiese nuevas vacantes que pudiesen interesarnos. No hay que olvidar que la vida da muchas vueltas y en el entorno laboral, más.

Ahora que conocemos todos los consejos para una entrevista de éxito, es el momento e ponerlos en práctica en el momento en que nos enfrentemos a ello para poder trabajar en lo que siempre hemos querido.

