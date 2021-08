Cuestionan a González De La Lastra por desconocer derecho de los nacionales

El ex directivo de la Asociación de Ejecutivos de Empresas, Carlos González de La Lastra, reconoció que el proyecto de ley de cabotaje tiene artículos importantes, pero resto importancia al sector durante un conversatorio del gremio empresarial.

Esta posición de La Lastra generó rechazo en la comunidad marítima local por respaldar la postura de intereses extranjeros por encima de los nacionales. "Es una lastra desconocer los derechos nacionales", afirmó el vocero de ARPA y secretario ejecutivo, José Digerónimo.

Para Digerónimo hay cabilderos, casi todos ellos abogados, diplomáticos o panameños colaboracionista, que siempre se han vinculado a esos intereses extranjeros para menoscabar los derechos de las empresas y empresarios panameños y eso es normal, "repiten varias veces en los gremios relacionados y se mantienen alerta ante las posibles amenazas a su statu quo".

En APEDE, González De la Lastra, con intereses en la industria marítima, tachó la ley de favorecer los intereses de 4 empresas nacionales de suministro de Bunker combustible marítimo y restó importancia a industria marítima auxiliar.

Creo que González De La Lastra está desactualizado y le falta educación en el tema, contestó Digeronimo, cabotaje es suministro de atención a las necesidades de las naves avituallamiento, servicios de lanchas, transporte, reparación, asistencia de derrames, mantenimiento, bunker, por su puesto y unos 38 puertos a lo largo del país estamos hablando de un movimiento de 2 billones de dólares, según un estudio elaborado por el economista Rubén Lachman, antes de su fallecimiento.

Sobre la protección a las empresas, el gremialista dijo que eso lo refutan las empresas y asociados de esta industria que solo buscan sobrevivir y desarrollarse como las grandes potencias de Asia, Europa y Estados Unidos, cuya ley es modelo de la que está en discusión y afirmó desconocer cuántas empresas transnacionales o embajadas representa el vocero o cuantos bufetes de abogado, que se pagan con los impuestos dejados de cobrar por Panamá.

Digerónimo dijo que puede desconocerse por falta de actualización, que a lo largo y ancho de todo el país se ofrecen los servicios de cabotaje y en provincias como Chiriquí y Bocas del Toro, entre otras, la actividad es una base de desarrollo importante, donde Panamá entera deber verse reflejada.'

$2

billones generaría el cabotaje.

Digerónimo recogió la inquietud y afirmó que precisamente por lo que apunta el vocero de Apede es necesario gestionar y reglamentar el sector, aunque entiende que la AMP está desarrollando infraestructuras para Puerto Armuelles y otras iniciativas privadas.

"Es que un país con diversos negocios marítimos, además del Canal de Panamá, debe por definición poseer una marítima auxiliar robusta y no dependiente de las grandes potencias, porque estamos perdiendo dinero si no capitalizamos nuestra posición, que igualmente puede ser desarrollada con Panamá como gran socio y no recogiendo las sobras, dijo.