Duras acusaciones contra la directora Ejecutiva de ProPanama

La ex directora Nacional de Promoción de Exportaciones del Ministerio de Comercio e Industria (Mici), Mabel Del Cid hizo fuertes acusaciones contra la actual directora ejecutiva de ProPanama, Carmen Gisela Vergara Más, luego que ésta la señalara como la responsable de que Panamá perdiera millones de dólares cuando no se envío a tiempo a Bruselas la resolución de renovación de los beneficios arancelarios para los productores.

De acuerdo con Del Cid, la actual directora ejecutiva de ProPanama y en ese entonces Ministra de Comercio e Industria tenía hasta el 31 de octubre para enviar el documento y no lo hizo.

Explicó que ella ya no estaba en el Mici para cuando sucedió el hecho, porque había sido trasladada a Impulso Panamá por un periodo de dos meses y además estaba de vacaciones.

Explicó que a su regreso de las vacaciones, la asesora del entonces viceministro Severo Sousa, la acusó de no haber hecho su trabajo cuando ella no tenía nada que ver con los asuntos del Mici.

"Ellos me culparon a mí de que la resolución de renovación para los beneficios arancelarios no se envío a tiempo, sin embargo yo no estaba en el cargo y me habían dado la instrucción de que yo no tenía nada que ver con los temas de la entidad. Los encargados de hacer el trámite eran Carmen Gisela Vergara Más (Ministra), Lurdes Pérez asesora de exportaciones y el viceministro Severo Sousa", manifestó.

Agregó que cuando se dio a conocer la noticia que Panamá no envío a tiempo la resolución, el exviceministro Sousa la llamó para pedirle ayuda y resolver el tema. Fue entonces cuando se comunicó con la asesora de exportaciones Lurdes Pérez y ella le informó que todo estaba resuelto.

Posteriormente, al no poder regresar a su cargo en el Mici y además crearse un memo falso para salvar a Carmen Gisela Vergara Más Del Cid renunció.'



El Gobierno aprobó la emisión de un "eurobono" para compensar a los exportadores afectados por la falta administrativa que deberán pagar aranceles de entre el 3 y 10 por ciento para ingresar sus cerca de 7.200 productos al mercado de la UE, que hasta el año pasado los exoneraba.



"Pude comprobar que el memo era falso, sin embargo he sido víctima de estas personas que me han desprestigiado a nivel local e internacional", sentenció.

