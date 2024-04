Elecciones: ¿Cómo afectan el mercado laboral panameño?

El 52 % de los especialistas en Recursos Humanos señala que la época de elecciones afecta negativamente al mundo laboral de acuerdo con el reciente informe "Elecciones Panamá 2024: ¿cómo afecta al mercado laboral? , realizado por Konzerta.



Mientras que el 43 % de los talentos panameños también lo piensa así. Además, sus principales preocupaciones durante este periodo electoral son la inseguridad laboral (49 %) y los cambios en el costo de la vida (49 %), seguidos por la inestabilidad económica (44 %) y el estancamiento laboral (42 %).



La mayoría de los talentos, el 32 %, no cambiaría de empleo en periodo electoral. En contraste un 22 % afirma que lo haría después de las elecciones, mientras que un 14 % sostiene que lo haría antes y solo un 10 % asegura que lo haría durante las elecciones ya que no creen que genere una dificultad adicional.



"La expectativa frente a las elecciones sin duda tiene un impacto importante en el mundo laboral. Podemos observar que tanto empleadores como personas trabajadoras permanecen atentos al desarrollo de esta jornada", dijo Jeff Morales, Gerente de Marketing de Konzerta.



El 91 % de los talentos cree que la votación presidencial influye en la cantidad de oportunidades laborales disponibles. Mientras que un 9 % no lo cree así.



Cuando se evalúa si estarían dispuestos a solicitar un aumento de salario en esta época electoral, el 66 % contestó que “no” en comparación con un 34 % que sí estaría dispuesto a solicitarlo.



La misma tendencia puede verse al consultar sobre los aumentos salariales a los profesionales de RR. HH. en Panamá: el 63 % indicó que no incrementaría ni piensa incrementar los sueldos en este periodo, contra un 38 % que sostiene que sí haría ajustes salariales a sus colaboradores.



Por otro lado, el 47 % de los talentos dice sentirse preocupado por la magnitud del evento, el 22 % asegura que tiene mucha esperanza por los resultados, el 21 % evidencia estar indeciso, el 20 % manifiesta sentirse angustiado, un 18 % dice estar tranquilo, otro 18 % señala estar ansioso, el 9 % advierte estar enojado y un 6 % indica sentirse ilusionado.



Para los profesionales de Recursos Humanos, la incertidumbre económica (42 %) y la dificultad para alcanzar las demandas salariales con el presupuesto actual (17 %) son las problemáticas primordiales a las que se enfrentan las empresas en este contexto. En tercer lugar, señalaron los cambios en la política (13 %) y el malestar por parte de los empleados (13 %).



A pesar de la incertidumbre, el 50 % indicó que no despidió ni planea despedir empleados, frente a otro 50 % que respondió que sí lo hizo o haría. En el caso de los profesionales que realizaron o van a realizar desvinculaciones, éstas significarían menos del 10 % de su planilla total para el 50 % de los profesionales.



En Panamá, el 58 % de los reclutadores está realizando o piensa realizar búsquedas de nuevos talentos, frente a un 42 % que no lo hará. Aquellos que no piensan buscar nuevos talentos en esta época electoral manifestaron que la principal razón por la cual no lo hacen o harían es por la inestabilidad económica (50 %), otros indicaron que esperarían a ver si se realizan cambios en la regulación laboral (29 %), y otros que aguardaran por temor a lo que suceda después de las elecciones (21 %).



Elecciones Panamá 2024, ¿cómo afecta al mercado laboral?, es un estudio realizado por Konzerta en el que participaron 50 especialistas en Recursos Humanos y 700 personas trabajadoras.













¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!