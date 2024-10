¿En qué consistía la 'obra falsa' en el Puente de las Américas en que se usarían las vigas H?

El uso de las vigas H que se perdieron no estaban destinadas a reemplazar partes estructurales del puente, como se había especulado inicialmente, sino que formaban parte de una "obra falsa" para el reemplazo de las losas del puente, aclaró el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade.

"A veces me parece que le queda duda a la gente de que las famosas vigas que se perdieron eran para reemplazar vigas estructurales del puente, y no es así. Esas vigas se habían traído como una obra falsa que queda permanente para el cambio de las losas del puente cuando se pensó hacer en un contrato, pero no tienen nada que ver con un cambio de un miembro estructural del puente", explicó el ministro.

Pero, ¿en qué consiste la "obra falsa" de la que habla el ministro? El ingeniero Edwin Lewis, director nacional de Estudios y Diseño del MOP, detalló que "las vigas mencionadas eran vigas que se iban a utilizar como parte del procedimiento constructivo que en ese momento, 2012, se iba a ejecutar para reemplazar las losas del puente de las Américas". Explicó que "se le dice obra falsa porque las vigas no las requería por un tema de capacidad estructural del puente, sino que las usaba para apoyarse en el procedimiento de hacer tramos de losas más pequeños".

"En ese momento, el contratista que tenía el contrato en ejecución había propuesto cerrar el puente de las Américas y colocar esas vigas como vigetas intermedias entre las vigas que ya tiene el puente de las Américas, de forma tal que se recortaran en tamaños más pequeños las losas. Esa distancia entre las vigas existentes anda alrededor de 2.60 metros. Cuando se colocaban esas vigas intermedias, se podía reducir la distancia a 1.30 metros. Entonces, se hacían cortes más pequeños y se avanzaba de forma progresiva hasta que se reemplazaba todo el puente. Se le llamaba ‘obra falsa’ porque, al final, las vigas no se requerían por un tema de capacidad estructural del puente, sino que se usaban para apoyarse en el procedimiento de hacer tramos de losas más pequeños. Después ya no se quitaban, quedaban allí porque era la estrategia en ese momento", explicó.

Lewis explicó que dichas vigas representan una carga extra que el puente podía soportar en ese momento. "Una de las evaluaciones que se hizo era si el código de diseño estructural con el cual el puente se diseñó en 1958 tenía las mismas consideraciones de carga que el código estructural que se utilizaba en el año 2010, cuando se hizo la evaluación. El puente pasó la evaluación estructural del código vigente. Ese código vigente también, al día de hoy, todavía se mantiene vigente, y no ha habido cambios en las especificaciones con respecto a ese tema", agregó.

Lewis añadió que, aunque no se cerró el puente y no se llevó a cabo el procedimiento, "el Ministerio de Obras Públicas pagó por el suministro, es decir, el Ministerio de Obras Públicas pagó por las vigas".

En total, "eran más de 100 piezas", que fueron almacenadas en el patio de Farfán, y luego se utilizaron en diferentes puentes a nivel nacional.

Finalmente, señaló que "en octubre de 2023 se pierde el inventario de las vigas, los registros, y ya no se tuvo más control al respecto", lo que motivó una denuncia ante el Ministerio Público para investigar la desaparición.