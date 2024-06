¿Es la edad un motivo de discriminación laboral?

El 65 % de las personas trabajadoras fue discriminada por su edad o presenció una situación de este estilo al buscar empleo de acuerdo con el estudio ¿Es la edad un factor determinante? de Konzerta. Otro 35 % afirma no haberlo experimentado nunca.



¿Qué tipo de discriminación por edad experimentaron? El 63 % dice haber sido rechazado en procesos de selección, a pesar de cumplir con todos los requisitos y tener la experiencia necesaria para el puesto; el 18 % señala haber recibido menor reconocimiento o visibilidad en comparación con colegas más jóvenes, a pesar de sus logros y contribuciones al equipo; y el 14 % se le asignó tareas menos desafiantes o responsabilidades menores debido a la edad, limitando su crecimiento profesional.



“Cuando decimos que el mundo laboral está transformándose, no nos referimos solamente a la implementación de tecnología disruptiva y la llegada de nuevas generaciones. Los equipos diversos en los que conviven personas con diferentes creencias, orígenes y modos de concebir la vida son un gran diferencial", dijo Jeff Morales, Gerente de Marketing de Konzerta.



Morales agrega que cada persona desde su singularidad aporta una visión única a la sinergia colectiva y de esta forma es como surgen las grandes ideas, las soluciones a los problemas, los proyectos más novedosos. Por ello es importante considerar que la diversidad etaria es un elemento indispensable de los equipos del futuro.



Por otro lado, el 83 % de los talentos considera que la búsqueda de empleo puede ser más o menos desafiante dependiendo de la edad.



Además, el 86 % de las personas trabajadoras cree que las empresas consideran la edad como un factor determinante al seleccionar nuevo talento.



En cuanto a las oportunidades de ascenso dentro de la organización, el 37 % de los talentos cree que la edad influye dependiendo del tipo de puesto; el 25 % sí cree que es un factor determinante en las oportunidades de ascenso; mientras que el 21 % indica que la edad puede ser considerada, pero no es el único factor relevante, y un 17 % considera que la edad no influye en las oportunidades de ascenso.

El 89% de las personas trabajadoras en la región percibe discriminación por edad en el mundo laboral, mientras que solo un 11 % piensa lo contrario.



En Panamá, esta cifra disminuye cuando se les pregunta si experimentan discriminación por edad en sus lugares de trabajo, solo el 44 % lo afirma.



¿Cómo se manifiesta la discriminación por edad en sus trabajos? El 40 % menciona que se prioriza a los empleados más jóvenes en la asignación de proyectos o en el reconocimiento laboral; el 38 % indica que no se incorporan personas mayores de 45 años a la organización; y el 34 % señala la falta de oportunidades de ascenso.



El 61 % de las personas trabajadoras en Panamá indica que recursos humanos de su organización no implementa políticas para promover la inclusión y el respeto por la diversidad etaria.



















