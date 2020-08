Experto advierte de un colapso económico en Panamá a corto plazo

René Quevedo, experto en tema laborales advirtió que entre 45 a 60 días podemos entrar en un colapso económico sino se reactiva la economía.

"Tenemos que reabrir la economía en las condiciones que sea necesario porque estamos próximos a un punto de no retorno, donde no podremos reactivar la economía, sino reconstruirla", señaló.

Aseguró que la economía solo se reactivará cuando se reactive el consumo, mientras eso no pase, estamos jugando con el colapso económico, lo que conlleva un colapso social sin precedentes.

"Tenemos que generar confianza en el gobierno y buena fe de que tenemos los mismos intereses, pero también en el consumidor con respecto a sus propios ingresos para que pueda gastar sin preocupación", añadió.

Quevedo considera que el peor enemigo de la reactivación económica es la incertidumbre, por lo que tenemos que empezar a bajar lo niveles de incertidumbre trazando un plan claro.

El 15% de la fuerza laboral del país está compuesta por funcionarios, quienes no han visto caer sus ingresos. Sin embargo, el 45% son trabajadores informales y el otro 40% está compuesto por trabajadores formales del sector privado, poblaciones donde se ha centrado el impacto de la pandemia.

En ese contexto, hay unos 270 mil contratos laborales suspendidos y registrados en Mitradel, lo cual representa 31% de los trabajadores formales del sector privado, a los cuales hay que agregar los contratos suspendidos y no registrados, con una cifra similar, muchos de los cuales no serán reactivados. Es decir, que a 3 meses de reiniciada la reapertura económica (Bloque 1), por lo menos la mitad de los empleos formales del sector privado están suspendidos o ya no existen.'



Panamá enfrenta una caída del 10% este año a raíz de la crisis del coronavirus que inició el pasado mes de marzo.









El COVID-19 arruinará a mucho más gente de la que va a enfermar, trayendo consigo entre 250 mil y 300 nuevos desempleados antes de fin de año, y una catástrofe laboral que llevará la tasa de desempleo por encima del 20%, así como creando las condiciones para una crisis social sin precedentes, que ya estamos comenzando a sentir, ponderó.

"Los tiempos le preocupan", enfatiza el experto en temas laborales, René Quevedo, quien añadió que luego de 30 años de crecimiento económico, enfrentamos una caída de más del 10% del PIB.

Quevedo considera que esto no se va acabar en diciembre porque llevamos cinco meses en cuarentena y tres meses de apertura del bloque 3 y aún existen 275 mil contratos suspendidos y registrados en el Mitradel.

Una encuesta realizada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) reveló que 7 de cada 10 hogares panameños (77%) han sufrido pérdida de ingresos a consecuencia de la pandemia del COVID-19.

Además, el informe detalla que 1 de cada 3 hogares declaró no contar con los recursos económicos necesarios para suplir sus necesidades básicas. Mientras que, el 43% de las familias declaró haber recibido ayuda por parte de un tercero.

