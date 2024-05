Extienden subsidio del tanques de gas por seis meses

El Gobierno Nacional extendió por 6 meses más el subsidio al cilindro de gas licuado de 11.34 kilogramos (25 libras) de acuerdo al decreto ejecutivo Nº31 del 8 de mayo de 2024 publicado en Gaceta Oficial.

El subsidio beneficia a miles de familias panameñas al ayudar a mitigar los costos de energía, especialmente para aquellos con ingresos más bajos.

El subsidio de gas en Panamá fue establecido en 1993 para ayudar a las familias de bajo ingreso a hacerle frente al costo de los combustibles domésticos, no obstante para este 2024 el beneficio de poder adquirir uno a un precio más acogedor finalizó el pasado 9 de mayo. Anualmente representa un gasto mayor a los B/. 90 millones, y de no ser subsidiado su costo estimado sería de alrededor de B/.15.00, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En promedio, este beneficio llega a más de 734 mil hogares según información del Censo de Población del 2010. Esto permite destinar sus recursos financieros a otras necesidades básicas, mejorando así su calidad de vida y contribuyendo a la estabilidad económica del país. Mulino: Su discurso que tiende puentes renueva la esperanza Negociación para un tratado sobre pandemias en su recta final Más de 146 mil migrantes han cruzado la selva del Darién Regístrate para recibir contenido exclusivo Además reduce la presión sobre los hogares en términos de gastos energéticos, lo que puede tener un impacto positivo en la economía doméstica y en el bienestar general de la población.

También corresponderá a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ejecutar la regulación de precios e implementar las medidas que sean necesarias para asegurar que el subsidio estatal alcance efectivamente a los consumidores finales.

De acuerdo al Decreto de gabinete Nº16 del 11 de marzo de 2014 especifica que los cilindros de gas mencionados están designado para uso doméstico y no comercial, es por ello que se insta a no abusar del mismo en lugares no destinados, para hacer esto posible las multas son una forma de disuadir estas prácticas indebidas y mantener la integridad del programa de subsidios.

La Acodeco ha impuesto 962 sanciones por B/.887,565.00 desde el año 2014 a la fecha por uso del tanque de gas subsidiado en locales comerciales.

Las multas actuales que se imponen a los agentes económicos que incurran en esta mala práctica, son de B/.625.00 por cada tanque de gas encontrado en uso en un local comercial.

Durante este período (2014 a la fecha) se han encontrado 3,152 anomalías en todo el país.

