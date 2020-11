FMI y Alexander apuntan a reducir los millonarios subsidios

Revisar los subsidios innecesarios ha sido una de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) con la finalidad de mejorar la competitividad del país, según indicó el jefe de la Misión de este organismo, Alejandro Santos.

Para Panamá este es un tema que parece salir de control cuando el monto de los subsidios que entrega al año superan los mil 600 millones de dólares, la mayoría de ellos enfocados en planes sociales que son tildados de paternalistas.

"Para seguir mejorando la competitividad del país hay que enfrentar cuellos de botella, en el lado de instituciones el principal es adecuar el marco legal y mejorar eficiencia de servicios públicos y hay que seguir fortaleciendo la parte judicial, mientras que en el tema regulatorio, hay que revisar el sistema tributario, evitar que se den exoneraciones a empresas que no lo necesitan y subsidios que no se requieren, en el pasado ha sido generoso el sistema por lo cual las recaudaciones son bajas y es tiempo de revisar lo que ha funcionado y lo que no", indicó Santos.

El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander señaló que hay que tener una política con la finalidad de poder focalizar los subsidios. "Es algo que se tiene que hacer".

La pandemia de Covid-19 adelantará este debate.

La recaudación acumulada de los ingresos tributarios al cierre de septiembre de 2020 alcanzó la cifra de $2,730 millones, mostrando una disminución de $1,246.4 millones en comparación con lo recaudado en el mismo período del año 2019, según informó el director de la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Publio De Gracia.

La deuda también superó este año la barrera de los 36 mil millones de dólares encendiendo las primeras advertencias de las calificadoras de riesgos que miden el grado de inversión que goza hasta ahora Panamá.'

"Estamos de acuerdo en que este tema de subsidios hay que verlo y si le damos 100 millones de dólares a un grupo que no lo necesita se sacrifican 100 millones, hipotéticamente, a un grupo que si lo necesita", dijo Alexander.

Destacó que es un tema que vale verlo ya que el dinero tiene su costo de oportunidad y hay que buscar la forma de usarlo de la mejor manera posible.

También añadió que es importante que el peso que tienen los gastos de operación de gobierno tiendan a bajar a través del tiempo, incluyendo la planilla.

"Es importante que el gasto corriente general y planilla bajen a través del tiempo y eso lo logramos del 2004 al 2009", dijo Alexander.

Destacó que cuando salieron en el 2009, el 25% de los ingresos corrientes era ahorro que se aplicaba a inversión, pero eso no se logró de la noche a la mañana, sino a través de un plan.

"En materia de objetivo no discrepamos, tal vez en lo que no estamos de acuerdo es en los tiempos planteados por algunas personas", dijo.

El Gobierno invierte más de 1,600 millones de dólares en subsidios al año.

En el programa de Beca Universal se destinan 318.2 millones de dólares, mientras que al programa 120 a los 65, 175.3 millones; Red de Oportunidades 26 millones; Programa Ángel Guardian 15.3 millones; Subsidio de Gas licuado, 70 millones; Fondo Solidario de Vivienda, 27 millones; Transporte Público, 113.5 millones; Fondo de Estabilización Tarifaria, 60 millones; Fondo Tarifa de Occidente 51.9 millones; Programa de Nutrición Escolar, 12.1 millones; Fondo para la Equidad y Calidad de la Educación (Fece)32.7 millones; Intereses Preferenciales, 79.7 millones; entre otros.

Mientras que a empresas representa 107.4 millones de dólares, entre los que resaltan, Subsidio Tasa de Interés Preferencial (Feci) 58.2 millones; Certificado de Fomento a Agroexportaciones (CEFA) 5 millones; Certificado de Poder Cancelatorio CPC 6.5 millones ; Otros Incentivos DGI 24.5 millones; Capacitación Empresas 1 millón, Garantía para actividades Agropecuarias por 11 millones, entre otros.

El expresidente del Colegio Nacional de Economistas, Olmedo Estrada dijo que Panamá al aumentar su endeudamiento afecta al ciudadano de a pie.

"Panamá al aumentar su endeudamiento tendrá menos dinero para invertir en programas de salud, educación, infraestructura, lo que afecta a todos los ciudadanos", señaló.

Aunque el Gobierno Nacional afirmó que no hará un alza en los impuestos, esta es una medida que no puede descartar del todo.

"En políticas públicas no se descarta la posibilidad de elevar algún tipo de impuesto y no lo han hecho en este momento porque el país pasa por una crisis, pero en el momento que la economía se empiece a recuperarse tenga la seguridad que aplicará un impuesto", manifestó.

Estada considera que el Gobierno no tiene una visión de examinar sus gastos para ver donde eliminar esos gastos improductivos.

Recomendó al Gobierno Nacional verificar los subsidios que superan los mil 600 millones de dólares al año.

Entre ellos lo que se otorga a los partidos políticos, a las empresas, además se debe crear una fuerte disciplina fiscal para hacer un recorte presupuestario.