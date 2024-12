Ganaderos temen que un fallo desfavorable de la OMC pueda afectar a los consumidores

La Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan) ha mostrado su preocupacion ante un desenlace que implique vulnerar su derecho a salvaguardar la salud de sus consumidores..

"En la medida que avanza el proceso de la denuncia de Costa Rica ante el Órgano de Solución de Diferencias de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en contra de Panamá, que, entre otros rubros, incluye a la carne y los productos lácteos, mayor es la preocupación de los ganaderos ante un desenlace que implique vulnerar nuestro derecho a salvaguardar la salud y vida de los

consumidores y de nuestro patrimonio", señaló Anagan.

Ante esta situación, los ganaderos solicitan al gobierno nacional que mantenga la postura que hasta ahora ha venido sosteniendo en defensa de las medidas sanitarias, fitosanitarias y de los procedimientos en su aplicación, ya que las mismas, son la garantía para sostener el nivel de protección y seguridad, mediante medidas basadas en las normas, directrices y recomendaciones internacionales.

Subrayaron: "Estaremos vigilantes, para que, en el término establecido en los procedimientos, se consigne la apelación ante el Órgano de Apelación de la OMC".

Dejan claro que ante la intención de sus socios comerciales de no acatar sus normas, directrices y procedimientos sanitarios y fitosanitarios harán un llamado a todos los gremios comprometidos en la reclamación de Costa Rica para que "nos unamos y al unísono elevemos nuestra voz para que nos escuchen los comerciantes más allá de nuestras fronteras que estamos regulados por un régimen sanitario que vamos a cuidar con vehemencia, así como lo hacen las naciones que se precian de salvaguardar la salud y su patrimonio".

Hicieron un llamado al Ministro de Comercio e Industrias para que continúe esta causa con el "mismo ahínco que lo han hecho sus predecesores, porque es justa y necesaria a los propósitos de mantener un alto estatus sanitario y una salud de primer mundo".

Mientras que a los consumidores los exhortan a que exijan a los importadores el cumplimiento de las normas sanitarias en materia de los alimentos que consumen, ya que es la mejor garantía de su inocuidad.

OMC

Un grupo arbitral de la OMC dio la razón a Costa Rica en un litigio con Panamá por las restricciones que impuso en 2019 y 2020 a la importación de una serie de productos agropecuarios costarricenses.



De acuerdo al dictamen que circuló el pasado jueves 5 de diciembre entre los Estados miembros, el grupo especial rechazó el principal argumento de Panamá de que las medidas restrictivas en cuestión eran provisionales por la supuesta "insuficiencia de pruebas científicas" aportadas por Costa Rica en el caso de fresas, piñas, bananas y plátanos.



En cuanto a las medidas que afectan la importación de productos lácteos y cárnicos, el grupo de la OMC -que actúa en el marco del sistema de resolución de diferencias de esta organización- constató que las medidas no cumplen con las disposiciones del Acuerdo (internacional) sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.



Panamá dijo que la prohibición de importar esos productos de 16 establecimiento costarricenses se debía a que estos no habían renovado sus autorizaciones sanitarias.



El proceso para la resolución de esta controversia comercial se inició a principios de 2021 mediante la solicitud de celebración de consultas bilaterales, que dan paso a un panel de tipo arbitral si no se consigue un arreglo amistoso.



Ahora el informe del grupo de la OMC deberá adoptarse formalmente entre 20 y 60 días a partir del jueves pasado.