Gobierno entrante encontrará una severa crisis de liquidez

El actual Gobierno enfrenta una severa crisis de liquidez que será heredada a quien resulte electo como presidente de la República de Panamá el próximo 5 de mayo, situación que es preocupante por todo indica que le tocará endeudar más al país centroamericano.

La recaudación del 2023 fue $252 millones inferior al Presupuesto y el déficit fiscal de 2.95% para el año, reportado por el MEF, ha sido seriamente cuestionado por la banca de inversión internacional, incluyendo a Morgan Stanley.

Según esta firma, este logro se debió en parte a la venta de terrenos por US$500 millones al Canal de Panamá y la transferencia realizada por First Quantum por valor de US$562 millones (0,7% del PIB) se incluyó en estas estimaciones.

Al respecto el expresidente del Colegio de Economistas, Olmedo Estrada indica: "La situación es crítica por el hecho que el presupuesto de más de 30 mil millones de dólares se tiene que dividir en un 50% para el gobierno saliente y 50% para el entrante. Lo que yo no sé es si el gobierno saliente va a tener el 50% de liquidez o va a tener que pedir o generar deuda para poder lograr la liquidez".

Destacó que así como el 2023 cerró con un déficit de 3% es posible que para este año la situación no va a ser nada distinta. "Cuidado que el déficit que se va a tener es mucho mayor al 3% y entonces va a tener que buscar endeudar el país conseguir la liquidez que necesitan porque cuando son años electorales definitivamente que los ingresos no son los mismos que cuando son años sin elecciones".

Resalta que el gobierno entrante inmediatamente que ingresa va a comenzar con un déficit que va a arrastrar, porque se dijo antes que se aprobara el presupuesto, "hay que bajar los gastos porque cuando es año electoral los ingresos del Gobierno no crecen de la misma manera que crecen en años normales porque la gente en años electorales se detienen y no hacen la inversión, no hacen los pagos correspondientes a lo que debe ser y eso limita a los ingresos del Gobierno".

Plantea Estrada que el que va a gobernar a partir del 1 de julio, tras ganar las elecciones el 5 de mayo, va a tener un desafío muy grande, siendo el primer desafío el presupuesto, porque primero ellos tienen un plan de gobierno que cumplir y segundo tiene el desafío de cumplir un presupuesto que no va a tener la capacidad de ingresos suficiente para poder cumplir con todos las propuestas que se hicieron en su plan de campaña.'

30,690

millones es el presupuesto de Panamá para el 2024, aprobado por la Asamblea Nacional. 7.4%

es la tasa de desempleo en Panamá, hasta el 2023, según el INEC.

Al respecto, el experto en inserción laboral y temas económicos, René Quevedo, señala que el nuevo gobierno heredará esta situación, a la que se agrega que en el 2024 no se recibirán los $375 millones de la mina, el Canal estará aportando $800 millones menos al Fisco, debido a la sequía, la crisis del Programa de IVM se agravará y el país enfrenta la inminente pérdida de su Grado de Inversión.

Ante este escenario, el nuevo gobierno enfrentará enormes desafíos, incluyendo crear confianza, atraer la inversión privada, generar empleo formal, inyectar liquidez al sector productivo, sanear las finanzas públicas, eliminar burocracia y tramitología innecesaria, reducir el tamaño del Estado, así como racionalizar exoneraciones y subsidios y atraer inversiones.

Considera Quevedo que urge un plan de estabilización y sinceración económica, que incluya la inyección de liquidez al sector productivo y pagar las deudas a proveedores y contratistas ($1,700 millones, que se sepa).

Por otro lado, considera que hay que generar confianza de que invertir en Panamá es un buen negocio."Sin confianza no habrá inversiones y sin inversiones no habrá contrataciones", manifiesta.

Recuerda que la crisis laboral de Panamá no es de empleo, sino de confianza.

Actualmente, 2 de cada 3 empleos del sector privado son informales y empleados en empresas con menos de 10 trabajadores.

Los pequeños empresarios, formales e informales, son la columna vertebral del empleo en Panamá.

El fortalecimiento de la estructura laboral de las MIPYMES dependerá de la sostenibilidad de la demanda que genera sus ingresos.

Esto será clave para la creación de confianza en sus perspectivas de negocio y la generación de empleos formales.

