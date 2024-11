Gobierno espera que Naturgy mejore en 6 meses el servicio eléctrico

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo este jueves que espera ver "una mejoría" en los "próximos seis meses" del servicio eléctrico que presta en el país Naturgy, o de lo contrario tomará medidas, tras sostener una reunión en la víspera con los directivos de esa empresa española por los constantes apagones y otras deficiencias.



"Yo espero en los próximos seis meses ver una mejoría. Si no, pues tomaré otras decisiones (...) se lo expresé al señor presidente (de Naturgy), el interés que tengo de que el servicio eléctrico sea bueno en todo el país, que no lo es en este momento", señaló el gobernante panameño en su conferencia de prensa semanal.



Mulino encabezó el pasado miércoles una reunión con el presidente del Grupo Naturgy, Francisco Reynés, y su homólogo de la empresa en Panamá, Sebastián Pérez, para buscar cómo "mejorar el servicio que presta esa empresa" ante los constantes apagones, un objetivo al que se comprometió la compañía, que destacó que ya cuenta con una inversión de 630 millones de dólares en el país para el periodo 2022-2027.



Una reunión que el propio presidente panameño calificó este jueves como "directa", en la que explicó "con claridad" el "desconecto personal y colectivo" sobre el "pésimo servicio que está prestando" Naturgy en el país centroamericano.



Y en la que los presentes se "comprometieron a mejorar el servicio y hacer las inversiones que se requieren en Panamá para atender las demandas", ya que el objetivo de dicho encuentro era abordar "la necesidad de mejorar el servicio que presta esa empresa a los usuarios en el país, ante las quejas por deficiencias y daños en equipos electrónicos en los hogares".



Todo ello, después de que el pasado 15 de julio las empresas Edemet y Edechi, ambas del grupo Naturgy, fueran multadas con 14 millones de dólares por la deficiencia en la calidad de la prestación del servicio de distribución eléctrica, siendo esta la "multa más alta e histórica" asignada por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep), según las autoridades.



"Ellos deben acceder a entregar un servicio cónsono. Primero con el precio, que no es nada barato, y segundo con su responsabilidad como concesionarios del Estado", agregó este jueves Mulino.



Además señaló que Naturgy "quedó" en "comenzar una tarea de reordenamiento del servicio a través de una guía que entregará Asep donde están reflejadas las enormes, enormes fallas y descontentos".



"No hay vuelta para atrás. Se tiene que arreglar. Igualmente el tema de las luminarias, este es un país oscuro, y nosotros en nuestra cuenta pagamos esas luminarias prepago (…) a mí no me importa después que alumbre y las ciudades del país estén iluminadas, eso va cónsono con la estrategia de seguridad que tenemos", sostuvo.



Mulino hizo también esta advertencia: "Y lo que digo para Juan aplica para Pedro. El otro lado (está) Ensa. Así que estoy muy comprometido en eso", en referencia a la empresa Ensa, que también fue multada con 7,3 millones de dólares el pasado 30 de julio.



El problema del servicio eléctrico deficiente, con frecuentes cortes, es un reclamo habitual de los panameños, que tienen que soportar además el alto costo de la tarifa.



Actualmente, el conglomerado estatal chino China Energy International Group está dispuesto "a participar en la inversión y construcción de proyectos de energía renovable en Panamá", según se informó el pasado 6 de agosto.