Gobierno refinancia deuda y reduce costos financieros del país

El Gobierno Nacional realizó un refinanciamiento estratégico que permite reemplazar deudas caras por deuda más barata, mejorando las condiciones financieras del país.



El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) explicó que los recursos obtenidos se destinarán para el repago de deudas existentes, entre ellas el Bono Global que vence el 29 de enero de 2026 por $980 millones, que paga una tasa de interés de 7.125%, es decir, 4.42% por debajo de la tasa original.

La entidad, informó además, que la reducción del costo financiero es posible gracias a las garantías otorgadas por el Banco Mundial, institución con calificación crediticia AAA, reflejo de la confianza internacional en las reformas y políticas públicas que Panamá ha venido implementando.

Mediante las autorizaciones legales correspondientes, el MEF concretó un financiamiento respaldado por el Banco Mundial, autorizado mediante Decreto de Gabinete No.41 de 23 de diciembre de 2025, publicado en Gaceta Oficial No.30435 el 31 de diciembre de 2025.

El financiamiento principal, por un monto equivalente a $1,400 millones, se estructuró a un plazo de 10 años con una tasa efectiva de 2.71%, generando un ahorro de 2.27% comparada con la tasa promedio ponderada del país de 2025.

Según el MEF, esta operación genera un ahorro significativo en intereses, contribuye a mejorar el uso de recursos del presupuesto nacional para ser utilizados para salud, educación, seguridad, inversión pública y programas sociales, en beneficio directo de la población.

Este paso fortalece la imagen del país ante los mercados internacionales, reduce la percepción de riesgo y consolida una gestión fiscal responsable, alineada con las mejores prácticas internacionales.

“Nuestro objetivo es claro: cuidar los recursos del Estado y ponerlos al servicio del bienestar de todos los panameños”, señala el MEF.