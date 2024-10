Huelga portuaria en EE.UU. puede impactar al Canal de Panamá

La autoridad del Canal de Panamá dijo este martes a EFE que "sigue el desarrollo" de la huelga de estibadores de 14 grandes puertos del este de Estados Unidos, que es el principal origen y destino de los buques que lo cruzan, y que mantiene una comunicación constante con sus clientes para "determinar acciones en caso de que se requieran".



Decenas de miles de estibadores en 14 de los puertos más importantes de la costa este y el golfo de México, en Estados Unidos, se declararon este martes en huelga para demandar mejores condiciones frente a los avances de la automatización, provocando la congelación de casi la mitad del comercio marítimo del país.



"El Canal de Panamá sigue el desarrollo del llamado a huelga de los estibadores de los Estados Unidos, debido al impacto que podría generar en su operación diaria la afectación al tráfico de carga a la costa este de ese país y al golfo de México, principal origen/destino de los buques que utilizan la ruta interoceánica", indicó la administración de la vía, en declaración enviada a EFE.



La vía interoceánica, que conecta el Atlántico con el Pacífico, señaló que "una huelga prolongada provocaría disrupción en los patrones comerciales, al generarse una desviación de tráfico hacia otros puertos no afectados".



"Es por ello que, aunque hasta el momento no se ha registrado ninguna situación irregular o de alerta para el Canal, los especialistas mantienen monitoreo constante y comunicación permanente con los clientes para determinar acciones específicas, en caso de que se requieran", agregó.



Alrededor de 47.000 estibadores miembros del sindicato International Longshoremen’s Association (ILA) se declararon en huelga esta madrugada para forzar a la patronal de navieros USMX (US Maritime Alliance) a alcanzar un acuerdo, después de que la organización les propusiera un aumento del salario del 50 %.



Por primera vez desde 1977, Estados Unidos se enfrenta a un parón de sus puertos que afecta a terminales estratégicas como Elizabeth/Newark, Baltimore, Savannah, Houston, Nueva Orleans o Miami, por donde pasa entre el 43 y 49 % del comercio marítimo del país.



Cada día de huelga podría generar pérdidas de unos 5.000 millones de dólares, según un análisis de JPMorgan, mientras que solo el cierre del puerto de Houston, el más importante del golfo de México, podría provocar pérdidas diarias de 100 millones de dólares en importaciones y exportaciones, según datos de la Corporación Mitre, un centro de pensamiento con sede en Virginia.



Analistas consultados por EFE dijeron que una huelga prolongada puede complicar aún más las cadenas logísticas globales, ya bajo presión por problemas geopolíticos, así como el tránsito de buques por el Canal de Panamá, por el que pasa alrededor del 3 % del comercio mundial.