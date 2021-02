Impuesto de tecnología importada causa polémica en Panamá

El impuesto de tecnología importada a través e plataformas como Amazon, EBAY, entre otras ha levantado polémica en Panamá.

La Autoridad Nacional de Aduanas aclara que no se trata de un impuesto nuevo sino que están tratando de ser estrictos para hacer cumplir las normas y evitar la competencia desleal.

Aduana explicó que los productos que entran a Panamá están obligados a pagar el impuesto de importación correspondiente.

Sin embargo, existe una exoneración en base al valor de las mercancías: Cuando las mercancías tiene un valor menor a $100 (valor verificado por la factura de compra) y no son mercancías prohibidas, restringidas ni sujetas a regulaciones no arancelarias ( ejemplo: medicamentos que deben verificarse por el Ministerio de Salud, alimentos regulados por AUPSA, armas, materiales de doble uso etc.).

Aclaró que en el caso que el valor de las mercancía supere los $100 paga su impuesto de importación por medio de un Corredor de Aduanas.

Igual que en el caso anterior, se exceptúan las mercancías prohibidas, restringidas o sujetas a regulaciones no arancelarias o que tiene entonces un tratamiento especial por razón de su naturaleza, ya que pueden existir exoneraciones o regulaciones arancelarias especiales para las mercancías específicamente establecidas en los Tratados de Libre Comercio que Panamá ha firmado. Esto dependerá obviamente del artículo, de su origen y de la regulación específica en el tratado respectivo.

Añadió que las empresa courrier debe cumplir con ciertos requisitos como por ejemplo en el caso de que el paquete cuyo valor es menos de $100 tiene que llenarse un formulario de control que contiene el listado de las mercancías consignadas a ésta, y que por ende no pagan impuestos de importación.'

mil 500 emprendedores se dedican a las ventas por internet aproximadamente. 8

productos son comprados en línea con mucha continuidad por los panameños.

Pero, si las mercancías son mayores a $100, entonces, mediante su corredor de aduanas presenta: una "declaración simplificada", para artículos cuyo valor es mayor a 100.00 pero menor a $2 mil y mediante el procedimiento ordinario cuando las mercancía es mayor a los $2 mil.

Desde mediados de abril a la fecha hay entre 8 mil a 10 mil empresas como Mipymes que han actualizado sus actividades económicas incluyendo la modalidad de ventas en líneas, además de nuevos emprendedores que oscilan entre 4 mil 500.

La tendencia global ha establecido que será el mercado minorista más grande del mundo y las estimaciones indican que 2 mil 100 millones de personas van a adquirir productos a finales del 2021.

Aún cuando se desconoce la cifra exacta de las transacciones, los sectores que más han crecido en el comercio electrónico son las tiendas que venden artículos electrónicos, venta de comida y servicios.

De acuerdo con registros de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) los lugares donde más se importan productos a Panamá son Estados Unidos y Sudamérica, siendo el producto más importado de acuerdo con el arancel de importación como mercancías couriers (por mensajería) las prendas de vestir, además de instrumentos y aparatos de medicina, celulares, partes y accesorios de vehículos, calzados, aparatos electrodomésticos y otros.

De hecho, hasta el 11 de julio de este 2020 el análisis de recaudación del movimiento de carga courier que registra dicha autoridad es de $5,219,307. El año 2019 cerró con liquidaciones por los $12,433,929, mientras que el 2018 tuvo $13,820,437.

La pandemia ha hecho que el mercado panameño se vuelca hacia las compras por internet causando un efecto directos sobre las tiendas de tecnologías establecidas en Panamá.

Ashok Nadwani, dueño de la tienda de tecnología Panafoto, dijo que si los empresarios pagan impuestos para importar todo ciudadano debe hacer lo mismo y aquí en Panamá no se estaba cumpliendo.

"Antes nadie aplicaba la ley y ahora con la pandemia están viendo los espacios vacíos y tratan de aplicarlos como debe ser", expresó el empresario

Compre con seguridad y sin falsificaciones

En medio de tantas compras y ventas hay quienes se aprovechan para ingresar al país mercancía falsificada, por lo que las autoridades hacen un llamado a evitar esta mala práctica.

Estadísticas de la Dirección de Propiedad Intelectual de la ANA muestran que el año pasado se logró retener por presunta falsificación mercancías a nivel nacional que tienen un valor CIF (costo, seguro y flete) de: $754,742.60 en la Zona Oriental (provincia de Panamá), $983,640.00 en la Zona Norte (provincia de Colón), además de $272,101.00 en la Zona Aeroportuaria (Aeropuerto de Tocumen), en la Zona Especial Panamá Pacífico $12,148.00 y en la Zona Occidental (provincia de Chiriquí) $31,445.21.