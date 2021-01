Industria manufacturera panameña se contrae por la pandemia

A pesar que la industria manufacturera se ha mantenido trabajando en medio de la pandemia de enero a septiembre, el sector retrocede un -26.2%, lo que representa un aporte absoluto de -421.6 millones de dólares.

Para el tercer trimestre,la industria manufacturera se contrae en -29.5%, el aporte absoluto fue de -149 millones de dólares.

Las actividades industriales mayormente impactadas en el tercer trimestre, fueron la producción de carne y productos cárnicos (-4.1%), la elaboración de bebidas gaseosas(-18.7%) y bebidas alcohólicas -(35.8%), fabricación de cemento y derivados con la construcción (-70%).

Otras de las actividades que han disminuido son el suministro de electricidad, gas y agua (-8.2%); Comercio al por mayor y al por menor (-21.7%), Hoteles y restaurantes (-75.4%); logística: (Transporte, almacenamiento y comunicaciones); (-10.2%), actividades inmobiliarias (-40.5%).

La secretaria general del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), Aida Michell de Maduro, dijo que el fuerte del sector industrial panameño son el segmento de alimento y bebida, pero no es el mayor empleador.

La industria funciona con una capacidad limitada de trabajadores en este momento, ya que muchas no han podido emplear la planilla que tenían antes de la pandemia y con esta nueva cuarentena no se van a generar nuevas plazas de trabajo.

"Si en todo este tiempo las empresas no han podido reactivar los contratos laborales, ahora con una nueva cuarentena será mucho más difícil. Ya no estamos hablando de una reactivación sino una reconstrucción económica y no tenemos un plan claro y que acciones van a sustentar esta cuarentena", expresó.'

289

mil empleos se perdieron el año pasado, aseguró la secretaria general del SIP. 53%

del PIB en Panamá lo generan cinco grandes actividades que hoy día están en rojo.

Aseguró que este año en Panamá se perdieron 289 mil empleos y eso no tiene nada que ver con los contratos suspendidos, estos fueron los contratos que se terminaron en el año.

Para la empresaria, este nuevo año será crucial y seguiremos en números negativos, pero con una ligera recuperación.

"Eso será en la medida que tengamos una estrategia a seguir y que no sigamos cerrando como se ha hecho hasta ahora y de esa manera podemos recuperar las plazas de trabajo", agregó.

Para el expresidente del Colegio Nacional de Economista, Olmedo Estrada la caída de la industria manufacturera impactará el producto interno bruto (PIB).

"Va a contribuir al crecimiento negativo que tiene la economía en su conjunto, sin embargo para este año con la reactivación económica se den dinámicas importantes en la industria nacional, dado que en Panamá se valora ese aporte", señaló.

Resaltó que en los últimos años la industria manufacturera ha venido cayendo, por lo que es importante su recuperación para el aporte al PIB.

La crisis ha golpeado severamente cinco sectores claves respecto al Valor Agregado Nacional y el Empleo, los cuales generan el 53% del PIB de Panamá.

Se trata de las industrias manufactureras con una caída de 26.2%, construcción (-52.9%), comercio al por mayor y por menor (-24.6%), hoteles y restaurantes (-51.4%), y transporte, almacenamiento y comunicaciones (-6.7%).

Estos cinco sectores generaron en el 2019 la suma de 23 mil millones de dólares, de los $43 mil millones como producto interno bruto real y ahora solo reportan 10 mil millones de dólares de enero a septiembre.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Inec), el PIB podría cerrar con una caída de $6 mil 500 millones, es decir -14%.

El año pasado el PIB real alcanzó la suma de $43 mil 032.8 millones, por lo que con esta caída la cifra quedaría en 36 mil 500 millones de dólares como PIB de Panamá.