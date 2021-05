Ingresos del Estado no alcanzan para mantener los subsidios

En medio de la caída de las recaudaciones fiscales y el incremento de la deuda, el Gobierno Nacional debe focalizar los subsidios que se han aumentado notablemente en los últimos 12 años.

Versión impresa

El costo de los subsidios que entrega el Gobierno Central a los hogares, la Caja de Seguro Social y empresas aumentaron significativamente cuando en el 2008 la cifra era de 481 millones de dólares y en el 2020 ascendió a $2 mil 415 millones.

Solo del 2019 al 2020 el costo de los subsidios aumentó 726 millones de dólares, detalla un informe del Ministerio de Economía y Finanzas.

Aunado a esta situación, los ingresos tributarios al cierre de diciembre de 2020 alcanzó la suma de $3,852.8millones, esto refleja una disminución de 29.5%,en comparación con lo recaudado del año anterior. Con respecto al presupuesto resultaron con un déficit de 27.9%.

Mientras que, la deuda también superó este año la barrera de los 38 mil millones de dólares hasta marzo del presente año.

Para los economistas el tema debe ser analizado de manera integral, pero a la vez se tiene que eliminar los subsidios improductivos.

Olmedo Estrada, expresidente del Colegio Nacional de Economistas, dijo que los subsidios desde la perspectiva económica son situaciones que se dan para atender prioridades o urgencias importantes, pero por un corto tiempo.'

$111.1

millones pagó el Estado en concepto de subsidio eléctrico extraordinario denominado FET Extraordinario (Covid-19). $1,315.5

millones se ha desembolsado en el pago al programa Panamá Solidario.

"Aquí los subsidios sean extendido de manera indefinida cuando ese no es el concepto. Ya no se puede incluir nuevos subsidios porque el presupuesto general del Estado ya no da para incrementar este gasto", expresó.

VEA TAMBIÉN: Camtur y Apatel entregan aportes a la nueva Ley General de Turismo

Los ingresos del estado no alcanza para mantener los subsidios, por lo que hay que hacer una revisión exhaustiva para mirar cuales son los subsidios productivos y los prioritarios para mantenerlos por un periodo de tiempo y resto eliminarlos hasta que la economía se recupere y volvamos a tener esos niveles de crecimiento que permite que el ingreso del Estado se vaya fortaleciendo, argumentó Estrada.

En el 2020 se crearon programa nuevos de subsidio por la pandemia cuyo costo ascendió a $1,082.0 millones.

Uno de ellos es Panamá Solidario (Vales físicos y digitales, bolsas de comida) con un desembolso de $1,315.5 millones hasta el 18 de abril de 2021.

El otro subsidio es el eléctrico extraordinario denominado FET Extraordinario (Covid-19) donde se pagó la suma de $111.1 millones en el 2020.

En cuanto a los programas de continuidad (120 a los 65, Red de oportunidades, PASE-U, subsidios al metro y metrobus, subsidio a la electricidad y al gas licuado, transferencias de la CSS, fondo solidario de vivienda, intereses preferenciales, Ángel Guardián) se desembolsó la suma de $1,210.3 millones en el 2020.

El economista Augusto García expresó que los subsidios deben ser analizados de manera integral, cuales deben ser transitorios, permanecer y cuales no deben existir.

"Es un tema que no se puede analizar de manera unilateral, porque hay fallas en el mercado y situaciones sociales que generan subsidios. Por ejemplo, 120 a los 65, Ángel Guardián, pero hay otros como lo que se otorga a la educación y salud que son necesarios porque no son subsidios sino una inversión", manifestó.

García explicó que en el caso del subsidio del gas, hay un oligopolio de dos empresas que distribuyen gas botano y ninguno de los gobierno quiere resolver. Esto encarece los costos y provoca la creación de un subsidio.

El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander explicó que el incremento en el gasto de la planilla y los subsidios le puso presión al ahorro del Gobierno Central, es decir que por cada dólar que entra 36 centavos son destinados a los subsidios.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!