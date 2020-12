Inventario de viviendas supera las 9 mil unidades sin vender

El sector inmobiliario sufre una fuerte caída en las ventas llegando acumular 9 mil unidades de viviendas y apartamentos nuevas por vender.

La actividad en el país se encuentra deprimida al punto que sus proyecciones de crecimiento para el 2020 son casi nulas.

Elisa Suárez, directora ejecutiva de Convivienda y presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), dijo que la recuperación del sector está centrada en el incremento del rango del interés preferencial hasta 180 mil dólares, la nueva ley del Leasing Inmobiliario "alquiler con opción a compra" y la relación de los bancos con los clientes sujetos a créditos.

"No será un proceso corto y tomará tiempo, por lo que hay que estar preparado porque en esa misma condición no se podrá generar la misma cantidad de empleo en el sector, lo que se tiene que tomar en cuenta a la hora de implementar cualquier política pública", agregó.

La empresaria resaltó que desde hace tres años los bienes raíces registraban números negativos. Es decir, antes de la pandemia y para el segundo semestre de 2019 habían logrado colocar algo del inventario.

"Pensábamos que nos iba a tomar menos tiempo salir de la crisis, pero en marzo de este año comenzó la crisis sanitaria del coronavirus. Vamos a ver que podemos hacer en este último trimestre que empezamos a trabajar, pero es evidente que no serán números alentadores", señaló.

Suárez informó que los precios ya comenzaron a bajar, pero va a llegar el momento en que habrá un punto de equilibrio y lo más que se puede bajar en el precio de venta es al precio que le cuesta al promotor.'

Indicó que a la fecha no se ha podido colocar el inventario acumulado desde 2016, pero argumentó que lo positivo de esto es cuando los clientes busquen una vivienda no tendrán que esperar mucho tiempo en la construcción porque ya esta lista para ocupar.

Cifras de la Contraloría General de la República, detallan que el costo total en las construcciones, adiciones y reparaciones en el 2020 disminuyeron un 59% al totalizar 416 millones 713 mil 683 dólares en relación al 2019 que registró $1,016,386,049.

En el segmento de residenciales el total en el costo de construcciones, adiciones y reparaciones cayó 62.5% al sumar 229 millones 924 mil 592 dólares en comparación al 2019 cuando reportó 612 millones 983 mil 353 dólares.

En cuanto al costo total de las no residenciales la caída fue de 53.7% al registrar 186 millones 789 mil 091 dólares y en el 2019 fue de 403 millones 402 mil 696 dólares.

A la fecha el 35% de la fuerza laboral en el sector ha sido reintegrada, lo que va de la mano con la cantidad de obras.

Deuda

A la fecha el Gobierno Nacional mantienen una deuda con la industria de la construcción que asciende a 200 millones de dólares y que aún no ha sido cancelada.

El economista Olmedo Estrada dijo que es importante que el Gobierno Nacional empiece a cancelar la deuda que mantiene con el sector construcción o de lo contrario esas obras cerrarán definitivamente.

El sector de la construcción es una de las actividades que más genera empleo en el país y no pagarle en este momento no es viable, lo que podría incidir en el desempleo, que se prevé esté por encima del 20% cuando finalice este año.

Hasta el mes de agosto de 2019, la construcción es el tercer generador de empleo con 172 mil 977, según datos estadísticos de la Controlaría General de la Nación, con un aporte del 15% al Producto Interno Bruto (PIB).

En los últimos cinco años, la industria de la construcción aportó 721 millones de dólares al Tesoro Nacional a través de los ingresos tributarios, resume un análisis del departamento de Estudios Tributarios de la Dirección General de Ingresos (DGI), del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El cierre de la industria de la construcción por cinco meses generó pérdidas diarias que ascienden aproximadamente a 30 millones de dólares, aseguran sus miembros.