Inversión extranjera, lo que más preocupa en tema minero

Ahuyentar la inversión extranjera, deteriorar las finanzas públicas, aumentar el costo de la vida, provocar desempleo...son algunos de los escenarios a los que se enfrentaría Panamá en caso de que la mina de Cobre Panamá, ubicada en Donoso, Colón, cierre, a juicio de quienes consideran que el contrato minero con el Estado debe analizarse con mesura.

En su momento, la Cámara Minera de Panamá (Camipa) expresó que "el descontento acumulado por las malas actuaciones de los Gobiernos es un sentimiento genuino, pero no justifica que una actividad consagrada en la Constitución Nacional, cuyo producto es vital para el planeta, sea satanizada sin evidencia comprobada", por lo que consideró que destruir un pilar de la economía, como la minería, no resuelve los problemas del país, sino que los magnifica.

Precisamente, desde la perspectiva económica, es el factor de la inversión privada lo que más preocupa a economistas como Olmeda Estrada, porque se está hablando de una inversión extranjera que se recibió y aprobó en el año de 1997 y que 25 años después se declara inconstitucional el contrato que se hizo en su momento, una situación que puede ocurrir entonces con otras industrias que quieran invertir en el país.

"Obviamente el contrato adolecía de cierto respaldo jurídico, sin embargo, en este momento, las protestas están encaminadas en no a la minería. Se ha dado un giro, cuando en el 97 se aprobó la minería, ahora, en el 2023, entonces salen grupos a manifestarse de que no a la minería, sin analizar que en el 97 se aceptó una inversion de 7 mil millones de dólares y que ya hoy eso supera los 10 mil millones de dólares. Desde la perspectiva económica, definitivamente esa inversión en su momento trajo beneficios a la economía panameña...ahora decir que no, significa que efectivamente el país no tiene leyes o jurisdicción o procesos jurídicos que respeten la inversión extranjera...", expresó Estrada a este medio.

Se trata de un mensaje negativo para las inversiones extranjeras, reiteró Estrada, quien además, mencionó que se debe entender que Panamá no tiene los recursos económicos para invertir, de hecho, dependemos de las inversiones extranjeras.

"Panamá es un país que no ahorra, y un país que no ahorra no puede invertir. Lo consumimos todo, por eso, necesitamos del ahorro de otros países que tienen capacidad económica para invertir en otro país", recalcó.

Al ser consultado sobre otras formas de que el país consiga dinero, como el turismo, el economista explicó que el país tiene oportunidades de desarrollarse en ese ámbito, pero también recordó que las inversiones en turismo requieren dinero.

"Tampoco digo que Panamá sin minería no es Panamá, tal vez, habrá ahora que analizar esas tierras que tiene la minera en qué se deberían aprovechar, porque, si no habrá minería, hay que buscar opciones, pero entonces, si otra empresa quiere venir a invertir, se le dará un espacio que fue el mismo lugar donde se les cambiaron las reglas del juego a otra inversión extranjera", explicó.