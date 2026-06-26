Inversiones Cuscatlán Centroamérica inicia el proceso de cambio de nombre a Grupo Financiero BSC

Inversiones Cuscatlán Centroamérica, S.A. (ICC) anunció hoy el inicio formal del proceso legal para adoptar el nombre Grupo Financiero BSC, una evolución que acompaña la transformación experimentada por la organización durante los últimos diez años y que refleja con mayor precisión la dimensión regional, el alcance de sus operaciones y su visión de largo plazo.

Detrás del nuevo nombre hay historia, visión e identidad. Por ello, BSC integra elementos fundamentales de su pasado, presente y futuro. Por un lado, retoma las iniciales de las marcas icónicas que han consolidado su trayectoria en el triángulo norte de Centroamérica — a Banistmo, una adquisición estratégica en su etapa final tras la reciente aprobación regulatoria, SISA seguros y Cuscatlán con sus operaciones bancarias.

Así también BSC retoma dentro de su significado sus principales sectores de acción: Banca, Seguros, gestión de Capital; así como los valores que orientan su actuación —Bienestar, Solidez y Crecimiento—. Diversas connotaciones de un nombre que representa la convergencia de soluciones y principios que han impulsado el desarrollo sostenible y su evolución hacia la región.

El cambio de nombre refleja lo que el grupo ha construido y la forma en que opera: una organización que actúa con responsabilidad, transparencia y cuidado en cada mercado donde tiene presencia, operando banca, seguros y capitales bajo una visión compartida que aporta claridad hacia afuera y coherencia hacia adentro.

Esta evolución también fortalece la capacidad del grupo para generar mayores oportunidades para sus clientes. La integración de nuevas operaciones y el crecimiento sostenido de la organización permiten ampliar el acceso a soluciones financieras innovadoras, competitivas y cada vez más conectadas a nivel regional. Brindando así, una propuesta de valor más integral, poniendo a disposición de sus clientes toda su experiencia internacional y conocimiento del mercado local para acompañar a personas, empresas e instituciones en el logro de sus metas, facilitando nuevas oportunidades de desarrollo y una conexión más estrecha con los mercados de Latinoamérica.

“Durante los últimos diez años hemos construido, de forma consistente, un grupo financiero con una presencia transformadora en la región. Nuestra historia nos ha enseñado que el liderazgo financiero nace de la unión entre la creatividad para innovar y la responsabilidad de proteger lo que importa: nuestros clientes. Grupo Financiero BSC representa mucho más que un cambio de nombre: es la afirmación de quiénes somos y de hacia dónde vamos, con una visión y un compromiso de largo plazo con el desarrollo sostenible por una Latinoamérica con mayores oportunidades para las empresas y las personas."— Federico Nasser Facussé, Presidente de Inversiones Cuscatlán.

El cambio de nombre es un proceso corporativo que no implica ninguna modificación en la estructura operativa del grupo, en los servicios que prestan sus marcas, ni en los compromisos adquiridos con sus aliados e instituciones. Todas las operaciones continúan con normalidad durante el cambio de nombre.

La solicitud de cambio de nombre está sujeta a la aprobación de la asamblea general del grupo financiero, y se estima que el nuevo nombre entre en vigencia en el mes de julio de 2026.

Acerca de Grupo Financiero BSC

Grupo Financiero BSC es un grupo financiero regional con sólida presencia en diversos países de América Latina. Opera como plataforma financiera de crecimiento regional a través de subsidiarias especializadas en banca, seguros, financiamiento corporativo e hipotecario, con un modelo de negocio orientado al crecimiento sostenible, la transformación digital y la inclusión financiera.

El grupo articula sus capacidades bajo estándares comunes y una visión de largo plazo, acompañando las decisiones de crecimiento de personas, empresas e instituciones en la región por medio de las operaciones de Banco Cuscatlán (El Salvador, Honduras y Guatemala), SISA Seguros (El Salvador, Guatemala y próximamente Honduras), Niu (El Salvador), La Hipotecaria (Colombia y Panamá) y, próximamente, Banistmo (Panamá).

A diciembre de 2025* superaba los 2.7 millones de clientes entre todas sus operaciones, con una fuerza laboral de 5,300 colaboradores y más de US$7.6 mil millones en activos, posicionándose como uno de los grupos financieros de mayor dinamismo y proyección en la región.

*No incluye operación de Banistmo

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