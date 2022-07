Jorge Rivera Staff: 'Siempre se explicó el impacto fiscal que tiene bajar el precio del combustible'

¿Por qué en un inicio el Gobierno no aceptó bajar el precio del combustible? Consultado al respecto, el Secretario de Energía, Jorge Rivera Staff, dijo este jueves que no se trataba sobre si era posible o no disminuirlo de inmediato, sino del sacrificio fiscal que ello implica.

Versión impresa

Durante su llegada a la mesa única de diálogo en Penonomé, el alto funcionario recalcó que reducir el precio del galón de gasolina tiene un alto impacto fiscal.

“No es que si era o no posible. Siempre se explicó el impacto de una medida como esta”, comentó Rivera Staff.

Con respecto a las protestas que marcaron el camino hacia la disminución del costo del galón de combustible, Rivera Staff puntualizó que más allá de si era necesario o no llegar hasta esos extremos, el diálogo es el camino.

El alto funcionario expuso que durante la mesa se reiterarán los argumentos técnicos que condicionan el costo de este importante producto.

“Hablamos de una materia prima de la cual Panamá es importadora. Realmente es un sacrificio fiscal”, añadió.

Rivera Staff atendió brevemente a los medios de comunicación a su llegada a las instalaciones del seminario Cristo Sembrador en Penonomé.

A tener en cuenta que la rebaja y congelamiento del precio de combustible es uno de los ocho puntos que se le presentaron al Ejecutivo, tras consenso de los líderes populares.

VEA TAMBIÉN: Humo de las llantas quemadas durante las protestas afecta la salud

La mesa única de diálogo comenzó la tarde de este viernes en Coclé, liderada por la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata. Representantes del Ejecutivo y gremios definieron en primera instancia la metodología de trabajo.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!