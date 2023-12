La Fed cierra con los tipos en máximos: ¿Cuándo bajarán?

Tras un 2022 frenético con siete subidas de tipos de interés por valor de 425 puntos básicos, la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. ha hecho otras cuatro este año, un ajuste de otros cien puntos que aparentemente ha puesto fin a la racha alcista y que abre un 2024 con expectativa de bajadas, aunque se hagan lentamente.

En su última reunión del año celebrada los días 13 y 14 de diciembre, los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, en inglés) del regulador estadounidense, órgano encargado de decidir si se suben o no los tipos, optaron por mantenerlos en la horquilla del 5,25 % al 5,5 %, su máximo nivel desde 2001.

Fiel a su discurso precavido, el presidente del banco central estadounidense, Jerome Powell, advirtió en la rueda de prensa posterior al último anuncio que, aunque puede que esta sea “la tasa máxima de este ciclo” o que se esté “cerca”, todavía se seguirán analizando de cerca los datos económicos para decidir sobre política monetaria en cada reunión.

Sobre posibles recortes futuros, la mediana de los pronósticos de los gobernadores de la FED -que puede dar pistas, pero no implica forzosamente bajadas- señala que los tipos se situarán en 2024 en el 4,6 %, (el equivalente a un rango del 4,5 % al 4,75 %), para recortarse un punto en 2025, hasta el 3,6 %, y llegar al 2,9 % en 2026.

¿Cuándo comenzarán a bajar los tipos y cómo de rápido lo harán?

En opinión de la mayoría de los economistas, la Reserva Federal será conservadora durante el próximo año y no realizará grandes bajadas. Serán pequeñas y a partir de primavera o de la segunda mitad del año.

“Creo que no harán recortes en la primera mitad de 2024, suponiendo que no comience ninguna recesión a principios de año. Mi conjetura es que no recortarán mucho o quizás nada si la inflación se mantiene por encima del 2,5% en 2024, lo que creo que es probable”, contó a EFE Charles W. Calomiris, profesor de Columbia Business School.

El economista cree que no habrá más subidas y que ahora los gobernadores de la Fed “están más preocupados por la recesión”, pero serán “pacientes para permitir que la inflación se mantenga entre el 2,5 % y el 3 % durante todo 2024”.

Para Kenneth Kuttner, profesor de la Universidad Williams College de Massachusetts, el final de las subidas no está tan claro. “Mi opinión ha sido que tendrían que subir un poco más, otros 25 puntos básicos, porque la economía todavía está bastante fuerte y la inflación por encima del objetivo, pero podría estar equivocado ya que los efectos de las subidas todavía están por verse”, afirmó a EFE.

Sobre cuándo llegarán las bajadas, Kuttner no cree que la Reserva Federal vaya a bajar la tasa hasta que vea un movimiento más tangible de la inflación de regreso al rango del 2%, algo que no sucederá “hasta mediados de 2024”, estimó.

Según los últimos datos de la inflación correspondientes a noviembre, el Índice de Precios al Consumo (IPC) se colocó en noviembre en el 3,1 %, una décima por debajo de la cifra de octubre.

¿Volverán a verse algún día tipos de interés cercanos a cero, como sucedió en 2020 a consecuencia de la pandemia? En opinión de Kuttner no es algo que esté a la vista, aunque siempre hay cierto margen para la incertidumbre.

“En ausencia de un shock importante, como una crisis financiera o una pandemia, las posibilidades de volver a una situación de tasa cero son pequeñas, pero nunca hay garantía de que no tengamos otra crisis o pandemia”, afirmó.

En opinión del economista Richard Roberts, profesor de la Universidad Monmouth la Reserva Federal “dejará los tipos de interés en sus niveles actuales hasta que observemos que la inflación subyacente se sitúa sistemáticamente en el 2,25% o menos”, apuntó a EFE.

La tasa anual de la inflación subyacente, que mide la subida de precios sin contar ni la energía ni los alimentos -y es uno de los indicadores en los que más se fija la Fed para tomar sus decisiones- se mantuvo en el 4 % en noviembre.

En sus cálculos, esto “puede ocurrir a finales de 2024, pero es más probable que ocurra en 2025”.

Aun así, añadió, “en el improbable caso de que la economía comience a caer en lo que parece ser una recesión profunda y prolongada, la Reserva Federal podría considerar reducir las tasas de interés independientemente de la tasa de inflación”.

En este 2023 las cifras de crecimiento de Estados Unidos estuvieron lejos de la recesión. En el tercer trimestre el país creció el 1,2 % a un ritmo anual del 4,9 %. Unas cifras mejores que las del segundo trimestre, cuando creció el 0,5 % intertrimestralmente, a un ritmo anual del 2,1 %.

Además, el desempleo no se ha resentido notablemente por las subidas de tipos hechas desde marzo de 2022. En noviembre, la tasa bajó dos décimas hasta el 3,7 % y se crearon 199.000 puestos nuevos, 49.000 más de los generados un mes antes, una cifra sólida.

Según pronósticos del banco de inversión UBS, la Reserva Federal comenzará el próximo año a flexibilizar su política monetaria y recortará las tasas 275 puntos básicos en 2024.

Las proyecciones de ING Economics muestran que la Fed recortará las tasas de interés al menos seis veces en 2024, bajadas que comenzarán en el segundo trimestre, mientras que en 2025 habrá otros cuatro recortes de 25 puntos básicos.

