Letras más bajas, pero más prolongadas: Así será la mayoría de los acuerdos bancarios

Los meses pasan y la situación económica de cientos de familias no mejora. Además, deben enfrentar sus compromisos de préstamos hipotecarios, de auto, personales, entre otros. Ante este panorama, ¿cómo cobrarán los bancos las deudas pendientes?

Carlos Berguido, presidente de la Asociación Bancaria de Panamá, adelantó que la mayoría de los acuerdos terminará con una extensión adicional de cinco o diez años del tiempo fijado originalmente y con una reducción de la letra, la cual se adaptará a la realidad del cliente. Si antes la persona pagaba 500 dólares, ahora se le cobrará, por ejemplo, 250 dólares.

"¿Qué se logra con esto? La persona podrá pagar el saldo de su préstamo a lo largo de letras más bajas, pero más prolongadas. En el 85% y 90% de los casos, los clientes van a terminar con arreglos como este, disminución de letras que reflejen esa merma de ingreso", comentó Berguido a TVN Noticias.

Para llegar a este acuerdo, la entidad bancaria evaluará la merma de ingreso que hay en la fuente de pago del hogar.

No obstante, Berguido reconoció que estas letras más bajas se traducen en pagos más constantes en el futuro.

"Esa solución que se dé generará mucha más frecuencia de pago hacia el futuro. Pero es la única forma de rebajar la letra mensual para que el cliente pueda pagarlo", expuso.

¿Qué pasa en las familias en las que nadie tiene trabajo?

En estos casos, Berguido dijo que no se descarta que se les extienda el período de gracia, el cual podría incluso ir más allá del 31 de diciembre.

Agregó que no hay plazos establecidos para que a la persona se le exija el pago, porque a ningún banco le interesa "apachurrar al cliente". Según el ejecutivo, a los bancos no les conviene llenarse de garantías con las que no puede hacer gran cosa en este momento.

"Gana el cliente que conserva su garantía y gana el banco porque conserva una relación con un cliente bien valorado, que sabemos que no es mala paga", puntualizó.

Con respecto a las tarjetas de crédito, si el cliente no desea conservarlas, el banco puede convetir su deuda en un préstamo personal.

Un llamado a quienes siguen afectados en su capacidad de pago : conversa con tu banco y acuerda una solución.

