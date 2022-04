Lo orgánico no soluciona lío de grandes productores

El constante aumento en el precio de los fertilizantes le ha abierto la puerta a los abonos orgánicos, sin embargo, su implementación es solo un paliativo.

Boris Ureña, ingeniero agrónomo y vendedor de insumos agrícolas, advierte que un productor a gran escala no puede basar la fertilización de sus cultivos en fertilizantes orgánicos.

"Es una alternativa que puede reducir en un 30% o 40% la fertilización química, pero no todo se puede llevar con fertilizante orgánico, porque no tiene la capacidad de nutrir a las plantas como lo hace uno químico", dijo Ureña a Panamá América.

Ureña agrega que para un productor a gran escala no es factible, adicional a que en Panamá no hay laboratorios especializados, que desarrollen los requerimientos para ofertarlo de manera comercial.

Algunos negocios que venden este tipo de insumos cuentan con opciones, pero estas no sustituyen aún a los químicos.

El experto agrega que otra de las desventajas de las apuestas orgánicas es que su presentación es en polvo, no granulada, situación que complica la aplicación, sobre todo en los cultivos de grandes hectáreas.

"No tenemos los métodos o herramientas para aplicarlos. Por lo menos los ingenios sí cuentan con un equipo especializado para aplicarlo. Estos fertilizantes no vienen granulados, vienen en polvo y la colocación es manual. Imagínese aplicarlo manualmente en una finca de muchas hectáreas", expuso.'

5%

de ganancia están obteniendo algunos productores, lo que no les es rentable. 100%

de aumento han percibido los productores en los precios de los fertilizantes.

Aunque para los productores a gran escala no sea la solución a sus problemas, para los pequeños y medianos podría ser de gran utilidad. Ureña comenta que los productores de hortalizas de tierras bajas y altas son los que más lo emplean.

La ventaja del abono orgánico es que no perjudica los suelos, ni los acidifica. Se elabora con residuos de la cosecha, de las comidas y permite reutilizar el material para convertirlo en fertilizante y aplicarlo a las plantas.

También contribuye a ahorrarles una suma grande de dinero a estos productores, a la vez que se le devuelve algo al suelo.

El fitotecnista puntualiza que ahora más personas están optando por esta alternativa, ante el alto costo de los fertilizantes químicos.

Otro de los beneficios es que los productores que se decantan por esta opción reciben mayores pagos al momento de vender sus productos.

"Hay ciertos supermercados que si saben que llevas un control orgánico en tu finca, te pagan un poco más", recalca Ureña.

Panorama desolador

Desde hace meses, el precio de los fertilizantes ha incrementado, lo que se ha acentuado con la crisis actual. Subraya Ureña que en medio de un escenario como el de estos días, no es rentable producir.

De acuerdo con el agrónomo, el precio de los fertilizantes sube cada mes entre un 10 y 15%. En una ocasión bajó 1% , pero de nuevo subió.

"Me ha afectado las ventas. Soy vendedor de insumos y cada vez que el productor ve los precios y compara con el precio de venta final de su producto, no llega al 5% de ganancia. Con eso no se vive", considera el experto.

Hay productores que aún no han puesto en marcha los preparativos de sus cosechas con la esperanza de que el precio baje.

Según el consultor agrícola, este es el caso de los arroceros, quienes todavía no han comenzado los preparativos para sus cosechas debido al problema del alto costo de los fertilizantes.

"Muchos me han dicho que no sembrarán si todo sigue así, porque están trabajando para nada. También las casas comerciales tienen un margen final del 15% y eso no es ganancia. Los productores estamos muy golpeados, se siente el pensar", reflexiona Ureña.

Ureña reconoce que si suben el costo de los productos para poder obtener una ganancia decente, ello desembocaría en manifestaciones por parte de la población.

Reconoce, en tanto, que es una situación compleja que afrontan porque la producción de alimentos tiene que hacerse sí o sí.

Nueva oportunidad

La ingeniera María Camargo, quien trabaja en la certificación orgánica de una finca en Coclé, explicó semanas atrás que hay algunas diferencias entre los cultivos a base de fertilizantes naturales y aquellos que emplean los químicos.

"El sabor no cambia. Lo que es diferente es la parte visual, tal vez el tamaño es más pequeño que el que usa químico", indicó.

Camargo admite que los productos orgánicos son más costosos , sin embargo, al final el consumidor tendrá la certeza de que lleva a su mesa productos libres de químicos.

"Cuando ven un producto orgánico dicen: 'wao, está caro'. Y sí es más caro porque el trabajo se hace manualmente y cuesta más. Lo que antes lo hacías con una persoa ahora lo tienes que hacer con tres o cuatro, y en más días".

Adicional a la crisis actual, Camargo señala que lo orgánico encuentra cabida porque muchas son las personas que ahora desean consumir productos libres de químicos.