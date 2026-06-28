Más de 2,000 panameños hallan nueva oportunidad laboral en la minería

Más de 2,000 panameños han logrado reinsertarse nuevamente al mercado laboral a través del Plan de Preservación y Gestión Segura de la mina de cobre en Donoso, provincia de Colón. El programa, cuyo objetivo es evitar daños ambientales presentes y futuros mientras se toma una decisión sobre la actividad en el país, se ha convertido en una oportunidad para quienes estaban culminando sus estudios y, debido al cese de operaciones, no habían podido ejercer sus profesiones, y las más de 100 mil personas en condición de desempleo en el país.

Este es el caso de Stephanie Barba, una joven chitreana, que recientemente encontró en Cobre Panamá la posibilidad de desarrollarse laboralmente como planificadora de mantenimiento de flota, y Salomón Miranda, residente de una de las comunidades cercanas a la mina, quien después de estar cesante vuelve a reactivarse como operador de planta de energía.

Las nuevas contrataciones, según datos suministrados por la empresa, han beneficiado a aproximadamente 1,000 personas de los municipios de La Pintada, Omar Torrijos Herrera, Penonomé y Donoso, comunidades dentro del área de influencia del proyecto, mientras que el resto proviene de las provincias de Panamá, Chiriquí, Veraguas, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Bocas del Toro, por lo que su impacto es a nivel nacional.

Mencionaron que cada uno de estos empleos se traduce en mayores ingresos familiares y ganancias para los pequeños comercios, proveedores, transportistas y emprendedores que dependen de esta actividad.

Dicho movimiento, a su vez, aumenta la compra de insumos en supermercados, tiendas y almacenes, cuya operación aporta un porcentaje a las arcas del Estado que luego es destinado a la ejecución de obras para satisfacer las necesidades de la ciudadanía.

El programa "Suma Tu Talento", hasta la fecha, ha recibido más de 70 mil hojas de vida, lo que, a juicio de la compañía minera, pone en evidencia la necesidad de empleo formal que existe en Panamá.

Algunas de las posiciones que busca cubrir la empresa son: operador de equipo pesado, mecánico, electricista, soldador, supervisor, bombero industrial, especialista en seguridad industrial, asesor en gestión de inventarios, asistente de enlace comunitario, comprador senior, asesor de gestión de contratistas y administración contractual, entre otras.'

70

mil hojas de vida ha recibido el programa "Suma Tu Talento" de Cobre Panamá. 54,107

empleos se perdieron tras el cierre del proyecto minero en 2023.

Impacto del cierre

Panamá, tras el cierre de la mina de cobre, perdió 54,107 empleos formales no agrícolas en menos de dos años y alrededor de 888 millones de dólares en compras anuales a 24 sectores económicos como exportación, logística, bancario, entre otros, generando una contracción del sector laboral superior a la provocada en pandemia.

La actividad, de acuerdo con Indesa, empresa especialista en investigación y análisis económico, producía 5 de cada 100 dólares en el país, lo que confirma su importancia y aporte a los elementos macroeconómicos fundamentales para garantizar su crecimiento.