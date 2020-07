Mici cancela cuatro mil salvoconductos tras auditoría

El ministro de Comercio e Industria, Ramón Martínez informó que se eliminaron del sistema cuatro mil salvoconductos tras realizarse una auditoría a las empresas que se le emite este documento que le permite cirucular en la calle ante las medidas de restricción de movilidad que ha impuesto las autoridades de lunes a viernes y cuarentena los fines de semana.

"Lastimosamente hay empresas que a pesar de estar validadas en cuantos a las actividades que tienen en los bloques 1 y 2 han incluido a personas que no trabajan en su empresa o que necesariamente no tienen que estar en la calle. También hay personas que se han aprovechado y han utilizado esos avisos de operación para incluir personas que no tienen porque tener salvoconductos", indicó Martínez.

Hasta la primera quincena de julio, el Mici había validado más de 600 mil salvoconductos para profesiones no contempladas en las restricciones de movilidad, así como para las diversas actividades económicas de los bloques 1 y 2.

Así mismo, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) tramitó un total de 5,473 solicitudes de salvoconducto para trabajo domésticos, de las que 2,267 fueron emitidas a trabajadores extranjeros y 3,206 a panameños.

Ante esto, el director de la Región Metropolitana de Salud, Israel Cedeño manifestó que tanto las autoridades de Salud, y Seguridad se mantienen vigilante de usos apropiados de este documento, así como de las buenas prácticas del personal de ambas instituciones, cuya naturaleza de funciones no les establece restricciones de movilidad.

El Ministerio de Salud también es el encargado de emitir los salvoconductos que por razón humanitarias requieren trasladarse desde y hacia el interior del país.

Las empresas que ingresan a la plataforma se le valida automáticamente el aviso de operación para ver si tiene las actividades que están permitidas dentro del decreto y resoluciones del Ministerio de Salud . Una vez que eso se valida entonces la empresa puede subir los salvoconductos para las personas que trabajan en su empresa.

Reactivación de la economía

Martínez destacó que es importante la aprobación de la ley que crea un nuevo régimen de Empresas Multinacionales para manufactura.

Este régimen se basa en el éxito que tienen las empresas multinacionales para darle estos mismos beneficios para aquellas que se dedican a actividades de manufactura ligera, ensamblaje, reparación, mantenimiento, lo cual generaría mucho más empleo y por supuesto tranferencia de conocimiento y tecnología, explicó el ministro Martínez.

Organismos internacionales prevén que producto interno bruto de Panamá va a decrecer entre -2% y el -6.5% a raíz de la crisis sanitaria. Mientras que, para el 2021 estiman que el crecimiento sea positivo.

