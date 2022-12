Minera Panamá asegura que permanece abierta al diálogo

First Quantum Minerals Ltd. ("First Quantum" o "la Compañía"), responsable de la operación de la mina Cobre Panamá por parte de su subsidiaria Minera Panamá, S.A., asegura que permanece abierta al diálogo, luego de no haber alcanzado un acuerdo con el gobierno panameño.

A través de un comunicado, Minera Panamá recalcó que su propuesta logra los objetivos de ingresos del Gobierno de Panamá y proporciona las condiciones necesarias para asegurar el futuro a largo plazo de la mina.

Sin embargo, no se pudieron acordar las protecciones legales necesarias sobre terminación, estabilidad y arreglos de transición.

"Nuestro objetivo sigue siendo encontrar una resolución mutuamente aceptable, que creemos que es lo mejor para los intereses de todas las partes, incluidos nuestros empleados y sus familias, las comunidades locales, el país de Panamá y los inversionistas y accionistas de la compañía", comentó Tristan Pascall, Director General.

Pascall recordó que durante los últimos 25 años, First Quantum y su predecesor han invertido al menos US$10 mil millones para construir una de las minas de cobre más grandes, seguras y modernas del mundo.

Agregó que esta es la inversión privada más grande en la historia de Panamá y un contribuyente significativo a la economía panameña e importantes programas sociales.

Según Minera Panamá, el paquete económico propuesto convertiría a Cobre Panamá en uno de los mayores pagadores de regalías e impuestos entre las grandes minas productoras de cobre en las Américas.

Más temprano, el gobierno emitió un comunicado en el que exponía que la empresa no accedió a firmar el contrato propuesto por el gobierno, el cual reflejaba el acuerdo de enero de 2022.

El Ministerio de Comercio e Industrias indicó que la minera planteaba una modificación al régimen de regalías previamente acordado.

Ante esta situación, el presidente Laurentino Cortizo brindará este jueves un mensaje a la nación.

