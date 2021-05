Mipymes necesitan mayor liquidez para reactivarse

A pesar que el Gobierno ha manifestado apoyar a la recuperación económica de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), miembros de la industria aseguran que ese apoyo no ha llegado a todos.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) suscribió el año pasado un contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto total de 300 millones de dólares, de los cuales 150 millones de emitieron en el 2020 y el resto se entregó está semana con el objetivo de ayudar a las Mipymes afectadas por la crisis del coronavirus.

Según el BID, este préstamos beneficiará a más de 1,600 Mipymes de los sectores productivos del país.

No obstante, la economista y miembro de la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura (Fedecámaras), Alicia Jiménez señaló que lamentablemente a la fecha no tienen un informe de como ha impactado todo el dinero que el Gobierno ha obtenido supuestamente para reactivar o recuperar a las Mipymes.

"No hay un informe detallado de cuántas Mipymes realmente se han beneficiado, en que sectores económicos y actividades ha impactado.

Lo único que tenemos son cifras generales del Ministerio de Trabajo que indica que el 62% de los empleos suspendidos sean recuperado, pero al mismo tiempo muchos de esos contratos se han convertido en cese de labores permanentes", expresó.

Agregó que "vemos una economía creciendo en la informalidad y muchas empresas que existían antes de la pandemia hoy día han cerrado".'

62%

de los trabajadores han sido reactivados, pero de la misma manera han sido cesados.

estiman organismos internacionales que crecerá Panamá este año.

En cuanto a las estimaciones de crecimiento de Panamá algunos organismos internacionales por arriba del 8%, Jiménez dijo que no ve a corto plazo ni a mediano como se reactivará la economía si el desempleo y la informalidad siguen en aumento.

"Si ese crecimiento está cifrado en la logística y el sector minero no me dice nada porque me estas concentrado las proyecciones en actividades que si generan dinero, pero es un dinero concentrado", añadió.

La economía debe ser mucho más equilibrada y estaríamos generando a su vez mayores ingresos corrientes a los sectores que mueven la economía como servicio y comercio, argumentó.

Jiménez también expresó su preocupación porque el próximo 30 de junio vence la moratoria y los bancos lo que han hecho es crear otro préstamo donde están los intereses que los clientes no pagaron en pandemia.

"No estamos apuntando a que continúe la moratoria, pero si pedimos a que se den soluciones para este sector empresarial mucho más acorde con la realidad del país", añadió.

Las Mipymes que representan el 70% del sector productivo y emplean más del 90% han sido las más impactadas durante la pandemia.

Para el empresario y experto en inserción laboral, René Quevedo, el primer tramo de $150 millones, que sirvió de base a Programas como Banca de Oportunidades y financiamientos a MIPYMES a través del Banco Nacional y la Caja de Ahorros, ha tenido un impacto económico laboral ha sido modesto, dada la magnitud de la inyección de liquidez que requiere la economía.

Afirmó que la economía necesita una inyección de liquidez mucho mayor, en un entorno de dificultades financieras y sobrendeudamiento del Estado, así como una grave descapitalización del sector privado, luego de más de un año de paralización económica.

"Esto será posible sólo a través del financiamiento bancario y la Inversión Extranjera Directa. Es por ende imperativo simplificar los trámites para que la actual liquidez bancaria permita inyectar mayores recursos al tejido productivo, para que genere empleos", añadió.

En el 2020 el país perdió 289 mil empleos, 15% de sus trabajadores, que en una economía que genera un promedio de 45 mil empleos anuales (2014-2019), llevará más de 6 años reponer.

La pandemia acentuó la contracción que inició en el 2013, cuando los asalariados privados representaban 53% de todos los empleos, para caer a 33% en el 2020, una reducción de 20 puntos en 7 años. Estamos ante el peor episodio de destrucción de empleo formal privado y caída del consumo en la historia del país. La recuperación de ambos será un proceso gradual.

