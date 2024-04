Moody’s rebajaría calificación a Panamá en la segunda mitad del año

Analistas de Morgan Stanley prevén que Moody’s rebaje la calificación de riesgo de Panamá en la segunda mitad del año, tal y como ya lo hizo Fitch Ratings.

Para Morgan Stanley no es una sorpresa que Fitch degradara a BB+ la deuda de Panamá, no obstante, reconocen que la decisión llegó antes de lo esperado.

"Consideramos que las dificultades para aprobar reformas clave son un riesgo, independientemente de quién gane la presidencia, y creemos que Panamá mantendrá riesgos de futuras rebajas", reseña su informe.

También se ha mostrado de acuerdo con las conclusiones y argumentos utilizados por Fitch, para rebajar el estatus de grado de inversión a Panamá.

El banco inversor remarca los desafíos fiscales, entre ellos un marco fiscal débil, un aumento de la deuda pública y la alta dependencia de los mercados externos.

Con respecto a la mina, resalta que el futuro es incierto y una potencial reapertura tomaría tiempo en concretarse y dependería del sentimiento popular.

Además advierte que no ha detectado una respuesta política eficaz a los desafíos fiscales estructurales, que se han acentuado, lo que denota una gobernanza débil y una menor eficacia de la política fiscal.

La semana pasada, Fitch rebajó la calificación de BBB- a BB+, una acción que el gobierno esperaba después de las elecciones.

No obstante, el viceministro de Economía y Finanzas, Carlos González, señaló que técnicamente Panamá aún no ha perdido su grado de inversión porque Moody's y Standard & Poor's aún no han cambiado sus calificaciones.

Para el panameño de a pie, la pérdida del grado de inversión derivaría en un incremento en la tasa de interés de los productos bancarios porque los bancos tendrán que solicitar créditos a mucho mayor costo.

