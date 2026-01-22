Mulino logra en Davos nuevas oportunidades para inversión y generación de empleos en Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino logró nuevas oportunidades para inversión y generación de empleos en Panamá, esto tras su participación en el Foro Económico Mundial 2026 en Davos, Suiza.

Uno de ellos es el aumento de frecuencias de la aerolínea europea KLM que ya entró en vigencia.

Gracias a la cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica se capacitará a técnicos panameños en medicina nuclear.

Además, la agencia pondrá en operación un acelerador lineal donado al nuevo hospital de Bugaba para la atención de pacientes con cáncer.

Por su parte, el primer ministro de Países Bajos, Dick Schoof, acordó una alianza para el intercambio de experiencias en el sector marítimo y el combate conjunto contra el narcotráfico.

Mientras que gigantes como Microsoft y DP Word (de soluciones logísticas y terminales portuarias); la naviera Maersk y el banco Citi confirmaron planes de expansión en Panamá.

En el caso de DP World, informó que tiene gran interés en establecer operaciones tanto en el Pacífico como en el Atlántico de Panamá.

Microsoft explora facilitar el otorgamiento de licencias de sus programas y dotación de computadoras para las escuelas.

El presidente Mulino también conversó con figuras públicas como jefes de Estado y altas autoridades de Suiza, Suecia, Singapur, Ecuador y Estados Unidos, entre otros.

Dentro de estas reuniones, el presidente de Singapur prometió cooperar con Panamá para restablecer inversiones en los sectores aeronáutico y tecnológico, además de acercar a los sectores empresariales de ambos países a través de una pronta misión empresarial panameña al país asiático.

Mulino también se reunió con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. En el encuentro, conversaron sobre temas bilaterales y programas de cooperación. Como resultado, el presidente Mulino fue invitado a una reunión de Jefes de Estado que se celebrará en Florida en febrero.