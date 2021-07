Multas por uso de bolsas plásticas asciende a $4 mil

Un total de 17 multas en primera instancia por un monto de 4,451 dólares, por faltas a la Ley 1 de 2018, que promueve el uso de bolsas reutilizables y prohíbe el uso de bolsas plásticas con polietileno ha aplicado la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

Entre las principales motivos de estas sanciones, se encuentran los agentes económicos no cumplieron con los certificados de conformidad, documento que se utiliza para demostrar que el producto no cuenta con la presencia de polietileno; y otros no declararon los costos de las bolsas reutilizables.

Las multas a los agentes económicos que no cumplieron con los respectivos certificados de conformidad, fueron: almacenes por departamentos (5 por $1,201); almacenes de ropa y calzados (3 por $1,150); farmacias (2 por $600); mueblería (1 por $500) y 3 minisúper por $300.

La ley establece que los comerciantes podrán optar por el cobro o no de las bolsas reutilizables y la Acodeco fiscalizará.

