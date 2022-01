Ómicron podría agravar la crisis laboral del país

Los dos últimos años el mercado laboral en Panamá ha sido difícil al punto que más de 238 mil trabajadores han perdido su empleo y más de 700 mil están en la informalidad.

Este 2022, con el Ómicron la nueva variante de la Covid-19, el panorama podría agravar la crisis laboral, advierte experto en el tema.

El empresario y experto en inserción laboral, René Quevedo señaló que el Ómicron impactará las mismas actividades económicas que ocasionaron el colapso laboral del 2020.Quevedo explicó que el efecto económico del Ómicron vendrá por dos vías. El primero es el confinamiento en los casos positivos, el cual tendrá un importante efecto sobre la fuerza laboral en las empresas.

El segundo impacto laboral del Ómicron será resultado del temor al contagio, el cual reducirá los niveles de movilidad y circulación de personas, impactando así los niveles de consumo, que en el 2020 cayó en aproximadamente $600 millones mensuales.

Esa movilidad se había visto severamente mermada antes de Ómicron. Según Informes del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República, la cantidad de usuarios del Metro y Mi Bus, entre enero y noviembre 2021, fue 46% menor que la registrada en el mismo período del 2019, manifestó el empresario.

Agregó que esta reducción del tráfico de pasajeros es señal de una importante disminución del empleo y el consumo versus los niveles prepandemia, así como de la fragilidad del proceso de recuperación laboral en el país.

Por otro lado, la creación de empleo ha estado en el sector público. En dos años la planilla estatal aumentó en 71,370 funcionarios (+24%) y la empresa privada perdió a 238 mil trabajadores (-27%), incluyendo aquellos desvinculados una vez reactivados sus contratos, mientras que a diciembre 2021 había 477,894 beneficiarios del Vale Digital.'

2021

156 mil de los 364 mil empleos perdidos en el 2020 se recuperaron. 11.3%

está la tasa de desempleo en el país, aunque señalan que puede ser más.

El número de nuevos contratos laborales tramitados por Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) en el 2021 fue 42% inferior al del 2019, año en el que se crearon 52,040 empleos, todos informales.

Mientras que, la tasa de desempleo a octubre 2021 era de 11.3%, sin embargo, esta cifra no refleja la realidad, pues no contabiliza a los beneficiaros del Vale Digital, quienes reciben este apoyo porque perdieron o no encuentran empleo. De hacerlo, el desempleo a octubre 2021 estaría alrededor del 32%.

Para los economistas la nueva variante de la Covid-19 tendrá un impacto en la economía, pero no será tan potente como cuando llegó la pandemia en el 2020 que se cerró la economía.

Dicen que el país tendrá la capacidad de afrontar esta variante y este año seguirá creciendo como se pronostica.

El economista Augusto García señaló que la afectación en la economía en el 2020 es diferente a la del 2022 porque ahora se tiene la capacidad de respuesta frente al contagio.

"La economía seguirá funcionando con algunas dificultades, pero el país no se volverá a cerrar", expresó.

Por su parte, el economista Felipe Argote, coincide con García y agregó que el mercado internacional sabe que el país tiene condiciones para seguir creciendo a pesar de la situación que se vive hoy en día.

"Si habrá un efecto sobre la economía, pero no creo que sea devastador sino temporal y luego en los siguientes meses creo que la economía va a crecer muchísimo. Lo malo fue que en el 2020 caímos un 18% cuando eso nunca había sucedido", añadió.

Panamá tiene 80% de su población vacunada. En consecuencia y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias marzo 2022 pudiéramos estar viendo una cierta estabilidad en los casos, que a su vez permita retomar el proceso de recuperación de los empleos perdidos y hacer de la generación de nuevas plazas la primera prioridad en el país, sentenció Quevedo.

