Panamá afina incentivos para cruceros hasta el 2027

En medio del descontento y el anuncio de la salida de operación de una importante línea de crucero, Panamá afina incentivos para cruceros que tengan como home port al país hasta el 2027.

El Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) publicó en Gaceta Oficial la modificaciones a Decretos Ejecutivos mediante los cuales se establecen incentivos de promoción turística a los cruceros que tengan como home port a Panamá.

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) otorgará un reembolso del 100 % del pago del peaje, según la tarifa oficial vigente publicada por el Canal de Panamá, para la operaciones que se realicen durante el 2023, para cruceros que compruebe que un mínimo del 80% de los pasajeros embarcados sean internacionales (no residentes). En tanto, las operaciones transcurridas previo a la promulgación del decreto y cumplan con el requisito se les reconocerá el 80 % del pago del peaje.

En tanto, a los crucero que transiten durante el 2024 y cumplan con los requisitos, se les reconocerá el 90 % de reembolso del pago de peaje, un 80 % en el 2023, un 70 % para el 2026 y un 60 % de reembolso del peaje para los cruceros para el 2027.

Corresponderá al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tomar las previsiones para contemplar en los presupuestos de la Autoridad de Turismo de Panamá, las partidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento de los reembolsos.

El Decreto Ejecutivo No. 8 de 9 de marzo de 2023 modifica los artículos 1 del Decreto Ejecutivo No. 35 de 12 de junio de 2019, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 73 de 6 de febrero de 2020 y el Decreto Ejecutivo No. 274 del 11 de noviembre de 2020.

El Decreto Ejecutivo que amplía hasta el 2027 la política de incentivos para la operación de cruceros se publica en medio de los cuestionamientos sobre la capacidad de Panamá para hacer frente a la industria y otras reclamaciones por parte de las líneas de cruceros.

Esta semana, representantes de Norwegian Cruise Line confirmó que la compañía de crucero excluyó a Panamá como home port para los próximos dos años.

El último crucero de Norwegian saldrá en marzo y hasta diciembre llegará un solo barco con un itinerario Miami Panamá y Panamá Miami, planificado para la temporada de crucero 2023.

Para el año 2024 y 2025 fueron cancelados los itinerarios donde se incluía a Panamá como Home Port. "Estaban planeados y al final los sacaron", confirmó Sandy Cohen, representante de la línea de cruceros en Panamá.

Cohen desconocen las causas oficiales por las cuáles la naviera dejará Panamá, aunque no descartó que la misma esté relacionada con el mal servicio y las condiciones en los puertos o el accidente registrado en el Puerto de Amador el pasado diciembre.

Lo cierto es que el año pasado ya el gremio de cruceros había advertido de la suspensión de operaciones en Panamá tras la imposición de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) de obligar a sus barcos a abastecerse de combustible con una sola empresa: MONJASA.

