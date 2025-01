Panamá estará en la Fitur 2025 con oferta turística de naturaleza, cultura y gastronomía

Panamá estará en la Feria Internacional de Turismo Fitur 2025, que se celebrará en Madrid del 22 al 26 de enero, con 45 proveedores de turismo panameños que destacarán la riqueza natural, cultural y gastronómica del país centroamericano.



La oficina de promoción turística de Panamá Promtur informó este jueves que el stand del país estará en el pabellón 3 de la feria y ofrecerá degustaciones gastronómicas, representaciones culturales y un tour virtual 360 grados por los principales atractivos del país, entre otras actividades.



"En Fitur 2025, queremos que los visitantes no solo conozcan, sino que vivan Panamá en toda su esencia. A través de Menú Panamá, los invitamos a recorrer nuestra riqueza cultural y gastronómica en una experiencia única llena de sabor y tradición", declaró la ministra de Turismo de Panamá, Gloria de León.



La muestra gastronómica en el stand estará a cargo de los chefs Mario Castrellón e Isaac Villaverde, situados en los puestos 14 de la lista Latin America’s 50 Best Restaurants y 70 de la Latin America’s 100 Best Restaurants, respectivamente, de acuerdo con la información oficial.



"Dos destacados chefs y talentos panameños estarán a cargo de deleitar a los asistentes con creaciones que cuentan nuestras historias, acompañadas de actividades que reflejan nuestra diversidad y calidez como destino turístico. Es una oportunidad para que el mundo se conecte de manera personal y auténtica con Panamá", dijo la ministra De León.



En la Fitur, Panamá estará representada por un equipo de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), de Promtur Panamá y 45 proveedores de turismo locales, quienes darán a conocer oferta turística del mercado panameño, desde hoteles y agencias de viajes hasta líneas aéreas.



"Durante el evento se llevarán a cabo festivales musicales, cenas exclusivas y una variedad de actividades culturales que resaltarán la riqueza gastronómica y cultural del país, atrayendo tanto a turistas como a residentes locales. También, se anunciará la fecha de Menú Panamá 2026, reafirmando el compromiso del istmo por destacar su cultura y herencia gastronómica ante el mundo", afirmó Demetrio Maduro, presidente de la Junta Directiva de Promtur.



Panamá presentará también su más reciente alianza estratégica con la aerolínea alemana Condor, que a partir de junio próximo operará dos frecuencias semanales directas entre Frankfurt y la Ciudad de Panamá, operadas en un avión A330-900neo con capacidad para 310 pasajeros, indicó la información oficial.