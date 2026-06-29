Panamá llega a la Cumbre del Mercosur para impulsar su agenda logística y de integración comercial

El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, llegó este domingo a Paraguay para representar al presidente José Raúl Mulino en la Cumbre del Mercosur, que se celebrará este lunes y martes en la capital paraguaya, donde el país centroamericano buscará impulsar una agenda enfocada en los servicios, la logística y la integración comercial regional.



Durante la cumbre, detalla el comunicado de la presidencia del país centroamericano, Panamá enfocará sus esfuerzos en "potenciar los sectores de servicios, logística y diplomacia comercial, reafirmando el posicionamiento del país como el principal nodo de conectividad entre las economías de Sudamérica y los mercados globales".



La reunión regional estará marcada por el traspaso de la Presidencia Pro Tempore del Mercosur de Paraguay a Uruguay, que ejercerá la conducción del bloque durante el segundo semestre del año.



Para Panamá, que mantiene la condición de Estado asociado del Mercosur desde el 2024, el encuentro representa una oportunidad para ampliar las ventajas estratégicas derivadas de su vinculación con el bloque suramericano.



Hay que resaltar que la condición de Estado asociado del Mercosur, bloque regional creado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, constituye un mecanismo de integración que, en determinados casos, puede representar un paso previo hacia una eventual incorporación como miembro pleno.



A su llegada al aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, el canciller panameño fue recibido por el vicecanciller de Paraguay, Víctor Verdún, así como por el embajador paraguayo en Panamá, Enrique Jara Ocampos, y el embajador de Panamá en Paraguay, Humberto Jirón Soto.



La delegación oficial panameña está integrada además por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.



Hasta el momento, han confirmado su asistencia siete jefes de Estado, entre ellos los mandatarios de los cinco países miembros plenos del Mercosur, además del presidente de Chile, José Antonio Kast, y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.



Asimismo, además del canciller panameño, participarán los ministros de Relaciones Exteriores de Colombia y Chile, países que, al igual que Panamá, forman parte de los Estados Asociados del Mercosur.