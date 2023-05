Panamá, uno de los principales destinos del petróleo peruano

El sector del petróleo y sus derivados encabeza la lista de los productos que mayormente exporta Perú hacia Panamá en su rubro tradicional.

De acuerdo con un informe de la Sociedad de Comercio Exterior de Perú (Comex), las exportaciones de estos productos en el rubro tradicional a Panamá registraron un valor de US$ 446 millones durante 2022.

Añade que entre los productos más destacados se encuentran el residual 6 (petróleo), con US$ 423,5 millones y un aumento del 6 % con respecto al 2021, y los carburorreactores para reactores y turbinas destinados a empresas de aviación, con US$ 22,5 millones (+195 %).

Panamá es el cuarto destino con mayor exportación por negocios de hidrocarburos en los últimos 12 meses, solo por detrás del Reino Unido, Corea del Sur y Japón, según el último Reporte Mensual de Comercio del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Péru (Mincetur).

El pasado 1 de mayo se cumplieron once años desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Panamá.

Las exportaciones de Perú a Panamá tuvieron un crecimiento acumulado del 82.4 %, con un crecimiento promedio anual del 5.6 %.

Durante el primer bimestre de 2023, los envíos a Panamá sumaron US$ 61 millones, un 1.4 % más que lo registrado en el mismo periodo de 2022.

"La producción de petróleo en nuestro país fue clave para abastecer a Panamá y a otros países del mundo, ya que durante el mes de febrero hubo un aumento de 10.86 % en la fabricación de productos de la refinación del petróleo", reseña el comunicado.

Por otro lado, el resultado de los envíos no tradicionales de Perú representaron un 26.1 % de las exportaciones totales hacia Panamá en 2022.

Dentro de este rubro destacaron los envíos del sector agropecuario, con un total de US$ 63.2 millones, un 0.4% menos respecto al mismo período de 2021.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Le siguen las exportaciones de los sectores químico (US$ 36.9 millones; +40.8 %), metalmecánico (US$ 12.5 millones; +5.8 %), textil (US$ 14.6 millones; +63.9 %) y maderas y papeles (US$ 8 millones; +40.2 %).

Panamá representa un 1 % de las exportaciones que hace Perú, las cuales el año pasado alcanzaron un valor de US$ 607 millones.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!