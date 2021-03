Pandemia refuerza grandes empresas

La pandemia ha reforzado la concentración y la cuota de mercado de las grandes empresas, lo que supone un freno para el crecimiento y la innovación, apuntó un estudio publicado ayer lunes por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Versión impresa

"Vemos crecientes signos en muchas industrias de que el poder de mercado se está arraigando ante la ausencia de fuertes competidores para las firmas dominantes", afirmó Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI en una conferencia organizada por los centros de estudios Bruegel y Brookings.

Georgieva destacó como la crisis desencadenada por la pandemia del coronavirus ha golpeado con especial contundencia a las pequeñas y medianas empresas, lo que ha permitido que las "firmas dominantes emerjan aún más fuertes mientras sus rivales más pequeños se quedan atrás".

Un ejemplo es la concentración de los beneficios entre los cuatro principales jugadores en un sector, señaló el reporte.

"Estimamos que esta concentración podría ahora incrementarse en las economías avanzadas por al menos tanto como ocurrió en los 15 años hasta el final de 2015. Incluso en esas industrias que se beneficiaron de la crisis, como el sector digital, los jugadores dominantes están entre los grandes vencedores", remarcó la titular del Fondo.

Uno de los factores más claros es el auge en las fusiones y adquisiciones, que de acuerdo al estudio del organismo internacional pueden debilitar los incentivos para la innovación y fortalecer la capacidad de las empresas para aumentar los precios.

El Fondo presentará a comienzos de abril su informe de "Perspectivas Económicas Globales" con su nuevas proyecciones de crecimiento mundial en medio de la pandemia.



Uno de los factores más claros es el auge en las fusiones y adquisiciones, que de acuerdo al estudio del organismo internacional pueden debilitar los incentivos para la innovación y fortalecer la capacidad de las empresas para aumentar los precios. El Fondo presentará a comienzos de abril su informe de "Perspectivas Económicas Globales" con su nuevas proyecciones de crecimiento en medio de la crisis.

En enero, el Fondo pronosticó un crecimiento de la economía mundial del 5.5% para 2021, tras la contracción sufrida en 2020 del 3.5%.

VEA TAMBIÉN: Es urgente reactivar el empleo femenino

En los últimos meses, no obstante, Georgieva ha advertido del peligro de que se produzca una recuperación sumamente desigual, dado el dispar acceso a las vacunas concentrado en los países avanzados, lo que puede generar problemas de estabilidad económica en el mundo en desarrollo.

Si bien el FMI creó instrumentos financieros para inyectar recursos a los 21 países de la región, no todos acceden a las mismas condiciones: economías como Chile, Perú y Colombia pueden optar a financiamiento sin límite de cuota, pero no es una opción disponible para la mayoría de los Estados, en particular los pequeños insulares del Caribe.

Redistribución de la liquidez desde países desarrollados hacia los Estados en desarrollo es una de las opciones.