Precios de los alimentos le dan un leve respiro al consumidor

La leve disminución en el costo de la Canasta Básica de alimentos (CBA) no es un crédito que se puede atribuir de manera exclusiva al Control de Precios y las medidas aplicadas por el Gobierno, explica Pedro Acosta, presidente de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá.

Acosta reconoce que la concentración de productos bajo la regulación de precio indujo al consumidor a ser más selectivo con los productos de acuerdo a su presupuesto y generó una mayor competencia entre los comercios.

No obstante, para Acosta existen situaciones en el mercado que tradicionalmente impulsan a una rebaja en el costo de los productos alimenticios, entre ellos, la renovación del inventario, una vez se aproximan las festividades de fin de año.

Se trata de un periodo donde los supermercados ponen a la venta productos que tienen un periodo guardado, y de los cuales, el comercio debe salir para introducir mercancía más fresca, señaló.

Acosta se refirió a los populares 2x1 en muchos productos de consumo regular, las rebajas en mercancía focalizada, entre otros, que están aplicando en la mayoría de los supermercados.

El último informe de Canasta Básica de Alimentos (CBA) presentado por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) correspondiente al mes de septiembre del 2022, indicó una estabilización en el precio de la CBA para los distritos de Panamá y San Miguelito.

Según el informe, el costo promedio más mínimo de la canasta básica familiar de alimentos en supermercados fue de $267.87, lo que indica $4.43 menos con respecto a julio, cuando alcanzó los B/.272.39, y $1.68 con respecto al mes de agosto cuando estaba en $269.55.'

$267.87

es el costo de la CBF.

Las principales disminuciones en los precios en los supermercados se dieron en productos como la lechuga, la tuna en agua, la carne para sopa (costilla), el ají dulce o picoloro por kilogramo y el queso blanco prensado bajo en sal.

En los minisúper y abarroterías, los productos que disminuyeron fueron: las hojuelas de maíz (corn flakes) cajeta, la manzana roja mediana, la yuca, la papa nacional, y repollo verde.

En tanto, los productos que más aumentaron en supermercados en septiembre de 2022 fueron la manzana roja mediana, el puerco liso, el pescado corvina, el ñame diamante y la zanahoria.

En los minisúper y abarroterías los productos que más aumentaron fueron el jamón cocido empacado 4x4, la docena de huevos por docena, la pasta de tomate por envase de 113 gramos, el ají dulce o picoloro y la salsa de tomate.

La estabilización de los precios de muchos productos, como las frutas, legumbre y verdura, también han contribuido al respiro del bolsillo del consumidor, señala Yori Morales, presidente de la Asociación de Productores y Comerciantes Agrícolas.

Morales no identifica un gran incremento en los precios de productos sensitivos como la cebolla, papa, zanahoria y tomate, como resultado de una buena cosecha, pero también por una baja demanda por parte de los consumidores.

A pesar de la estabilización de los precios, los comercializadores de Merca Panamá resienten una baja afluencia de compradores, sobre todo, los compradores minoristas.

Para Morales, es una lástima que los consumidores no aprovechen los mercados mayoristas como Merca Panamá y el mercado San Felipe Neri donde pueden acceder a precios accesibles, que no encontrarán en otros comercios. "No se si falta incentivos, mayor ruta de buses o promoción publicitaria para que la gente se acerque a Merca Panamá y otros mercados en Panamá", señaló.

Entre el mes de septiembre y octubre, los comercializadores de Merca Panamá estiman hasta un 10% menos en sus ingresos por la menor afluencia de compradores, comparado con los meses de abril y mayo. Igualmente, ha caído la afluencia de los viernes, sábado y domingo, cuando amas de casa y personas de a pie visitan el mercado.

Medidas

En medio de las protestas del pasado mes de junio, el Gobierno y las organizaciones sociales acordaron incluir 72 productos bajo la medida de Control de Precios, lo que representaría una disminución de 30% en el costo de la CBA y un ahorro de más de $80.

El Gobierno Nacional extendió hasta el 15 de enero de 2023 el subsidio al combustible, manteniendo el precio en $3.25 acordado ante el alza sostenida de los precios, influenciado por la pandemia y el conflicto bélico en Ucrania, lo que impacta directamente en los precios de los productos y servicios.

En tanto, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) mantiene agrotiendas y agroferias para acercar los productos a los consumidores.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) realiza mensualmente un monitoreo en 51 supermercados y 39 minisúper y abarroterías de diferentes áreas de Panamá y San Miguelito, para conocer el comportamiento mensual de la canasta básica familiar de alimentos.

Las encuestas se basan en los 59 productos de la canasta básica familiar de alimentos, según la estructura implementada desde el 2015 por el Ministerio de Economía y Finanzas para el Índice de Precios al Consumidor efectuado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, explicó la Acodeco.