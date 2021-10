Préstamos bancarios siguen por debajo de las cifras de 2019

El número de préstamos bancarios siguen estando muy por debajo de las cifras de 2019, pero los bancos reflejan una recuperación.

Versión impresa

Todo esto en momentos que terminó la moratoria bancaria y se prevé que la presión sobre los deudores atrasados serás más severa.

Según cifras de la Asociación Panameña de Crédito (APC), de enero a junio se aprobaron 132 mil 335 préstamos nuevos, cuando en el 2019 la cifra fue de 215 mil 910.

Antes de la pandemia en el 2019 se aprobaban 35 mil préstamos nuevos mensuales, volumen que cayó a su mínimo en 2020.

Ello ha empezado a recuperarse. En enero de 2021 se otorgaron 12 mil 276 préstamos aprobados y en junio esta cifra se incrementó a 24 mil 053 préstamos aprobados, camino a su promedio mensual antes de la crisis sanitaria.

Lo mismo ocurre con los préstamos otorgados por cooperativas donde se reportó 3,694 en enero 2021 y 5,651 en junio 2021. Mientras que, las financieras la cifra pasó de 10,693 préstamos nuevos en enero 2021 a 22,304 en abril 2021.

Carlos Berguido, presidente Ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá, dijo que la aprobación de los nuevos crédito se debe a que la economía se recupera poco a poco.'

484

mil 925 deudores con créditos modificados hasta el 30 de junio de 2021. 3,694

préstamos otorgados por cooperativas en enero del presente año.

Berguido reconoció que aún no estamos a los niveles del 2019 cuando se otorgaban 35 mil préstamos mensuales. "En el 2020 esa cifra cayó un 42% a causa de la pandemia que paralizó la economía en Panamá y el mundo", añadió.

VEA TAMBIÉN: Asesor de Biden habló con Cortizo, Duque y Lasso sobre plan económico

En agosto del 2020 los panameños le adeudaban $34 mil 577 millones a las entidades bancarias y otras industrias y para agosto 2021 la cifra es de $35 mil 424 millones.

Pedro Acosta, miembro de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá, recomendó abstenerse de nuevas deudas sobre todo los consumidores que tiene problemas de insolvencia, o de inseguridad para cumplir con lo que ya tienen comprometido.

"Es mejor abstenerse hasta que tengamos las condiciones de asumir nuevos créditos. En vez de conseguir nuevos préstamos lo recomendable es ahorrar y no endeudarnos más", señaló.

En cuanto a la morosidad sigue estando por el orden del 5.5%, pero eso se debe a la Ley 156 del 2020 que establece que no se le puede afectar la morosidad a los clientes.

Una vez se levante la moratoria empezará a verse la morosidad, pero aclaró que no será acumulada, es decir que no se reflejará todo el tiempo que el cliente no pago en medio de la pandemia.

En cuanto el historial de crédito, la APC expresó recientemente que no se verá afectado porque no está ligado con la Declaratoria de Emergencia Nacional.

Sesenta días después que el Gobierno levante la Declaratoria de Emergencia Nacional es que empezará a funcionar nuevamente el historial de crédito. Los dos campos del historial de crédito que seguirán congelados son los días de atraso y el historial numérico de la persona.

Finaliza flexibilización

El presidente ejecutivo de la ABP, recomendó a los panameños acercarse a su entidad bancaria aunque el periodo de flexibilización haya terminado.

"Sabemos que no habrá flexibilización porque ese periodo ya terminó, pero es recomendable llegar a un acuerdo con el banco", explicó.

Según cifras de la Superintendencia de Bancos al 30 de junio de 2021, hay todavía 484 mil 925 deudores con créditos modificados de unas 39 entidades bancarias por un saldo que asciende a los 15 mil 621 millones de dólares.

A la fecha solo se han podido reactivar más de 160 mil contratos suspendidos de un total de 280 mil desde marzo 2020, según datos del Mitradel.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!