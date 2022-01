Préstamos nuevos se reactivan, pero lejos de los niveles del 2019

Poco a poco la economía panameña intenta recuperarse de los estragos que dejó la pandemia en el 2020 con el incremento de los préstamos nuevos, sin embargo de manera lenta.

Según cifras de la Asociación Panameña de Crédito (APC), de enero a octubre de 2021 se aprobaron 227 mil 776 préstamos nuevos, cuando en el 2019 la cifra fue de 371 mil 210 en entidades bancarias. Antes de la pandemia en el 2019 se aprobaban 35 mil préstamos nuevos mensuales, volumen que cayó a su mínimo en 2020 y en el 2021 el promedio es de 22 mil.

Lo mismo ocurre con los préstamos otorgados por cooperativas donde se reportó 55 mil 334 en los primeros 10 meses del 2021 y en el 2019 fue de 65 mil 174 . Mientras que, las financieras la cifra pasó de 177,532 préstamos nuevos en el 2019 a 234 mil 354 en el mismo periodo del 2021.

Giovanna Cardellicchio, gerente general de la Asociación Panameña de Crédito (APC), dijo que la cartera de préstamos nuevos se ha reactivado y está un 37%, sin embargo estamos lejos de la cifra del 2019.

"Se están reactivando los préstamos nuevos, pero de manera lenta. Hay otros sectores que van un poco más rápido como los personales, sin embargo hipoteca, tarjeta de crédito y préstamos de auto está todavía por debajo del 2019", expresó.

Agregó que hay dos factores que están influyendo en el comportamiento de los préstamos nuevos: la oferta y la demanda.

En la oferta hay bancos que están siendo más restrictivos a la hora de otorgar un préstamo y en la parte de la demanda si la persona no tiene un empleo formal o está sin trabajo no califican en los préstamos tradicionales.'

mil 984 millones 848 mil asciende la deuda que mantienen los panameños con las entidades bancarias y otras industrias. $11,914

millones se registra los préstamos modificados hasta noviembre de 2021.

"Si hay una reactivación económica, pero hasta finales de año podemos ver una recuperación y estar a los niveles del 2019. La economía es muy dinámica y esperamos que cambie y se recupera", aseguró Cardellicchio.

Reiteró que el Estado de Emergencia no se ha levantado, por lo tanto el historial de crédito está sin afectación.

"Todo aquel consumidor que notificó a la entidad bancaria su situación económica (quedó sin trabajo o salario reducido) no se le afectará su historial de crédito. El que no lo haya hecho no tendrá ese beneficio", explicó.

En cuanto a la morosidad, Cardellicchio dijo que se mantiene controlada en general. Sin embargo, ha aumentado la morosidad en las tarjetas de crédito de las empresas no bancarias a un 26% en octubre 2021.En el segmento de préstamos hipotecarios de los bancos, la morosidad está en 5.50% en cantidad y 3.20% en saldo, cifras muy similares a las que había antes de la pandemia, expresó.

En octubre del 2020 los panameños le adeudaban $34 mil 856 millones 329 mil a las entidades bancarias y otras industrias y para octubre 2021 la cifra es de $35 mil 984 millones 848 mil.

Pedro Acosta, miembro de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá, recomendó abstenerse de nuevas deudas sobre todo los consumidores que tiene problemas de insolvencia, o de inseguridad para cumplir con lo que ya tienen comprometido.

"Es mejor abstenerse hasta que tengamos las condiciones de asumir nuevos créditos. En vez de conseguir nuevos préstamos lo recomendable es ahorrar y no endeudarnos más", señaló.

Luego de 21 meses de los efectos de la pandemia que aún persiste en la economía panameña, la cartera modificada al mes de noviembre asciende a $11,914 millones.

